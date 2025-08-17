　
外送店內價！客備註「不給湯就拒收」　老闆娘回擊：一星也不怕

▲▼ 小火鍋，換新LOGO（圖／ETtoday資料照）舊圖ID：1469991

▲客人備註要求，不給一包湯就拒收。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「不在乎你的一顆星評價！」一名老闆娘無奈分享，一位客人透過外送平台點了170元的麻辣鍋，卻在備註中要求多附醬料與高湯，還威脅若沒給就拒收。老闆娘本著善意打電話說明湯底成本問題，對方卻直接嗆聲「做生意很ㄎㄜˊ（小氣之意）」，讓她氣炸反擊「不尊重店家的客人，不會是我的客人！」

一名老闆娘在臉書《斗六人社交圈》表示，日前接到一張外送訂單，客人點了一碗170元的麻辣鍋，同時備註寫下「醬料多一包、湯底多一小包，每次湯都放很少，這次再拒給湯，拒收，請外送人員注意」。

老闆娘進一步說明，170元已經是店內價，加上外送平台抽成很重，更何況高湯也是店家的成本，若客人沒有加點其他食材，實在沒辦法額外提供。她打電話給對方解釋，沒想到客人一句「你做生意很ㄎㄜˊ」讓她瞬間心寒。

老闆娘強調，她真的無法理解，「備註不是讓你無上限的要求」，訂單上威脅拒收的字句，「是要嚇唬誰？」最後，老闆娘也硬起來喊話，「我不在乎你的一顆星評價，因為不尊重我店家的客人，也不會是我的客人！」

貼文曝光後，不少網友力挺老闆娘立場，「外送平台還可以用店內價已經很好了」、「客人真的不能養，只會無限上綱」、「店內價已經很佛了，我也會選擇拒單，賠15元也沒差」、「誇張！現在很多火鍋店外帶要在一包湯都要+50了欸」、「支持老闆，跑外送也很討厭接到這種奧客的單，只想拗東西，我也買過這家店的火鍋，湯不少啊」、「備註讓人看了很火大」、「笑慘！沒錢真的別點」、「很多客人以為花錢就是老爺，非常不可取」。

08/16 全台詐欺最新數據

