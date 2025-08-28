　
地方 地方焦點

「徐行縱谷」添亮點　知本好湯自行車漫遊9 ／登場

▲▼單車騎行從知本火車站出發結合在地特色市集以及「台灣好湯啟動儀式」，體驗東部獨特的風光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼單車騎行從知本火車站出發結合在地特色市集以及「台灣好湯啟動儀式」，體驗東部獨特的風光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025徐行縱谷」系列活動再添亮點！由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）主辦的 「知本好湯自行車漫遊活動」 將於114年9月6日盛大登場，結合單車騎行、在地特色市集以及「台灣好湯啟動儀式」，邀請車友與旅客一同體驗東部獨特的風光。

活動規劃以知本火車站為起點，串連沿途特色景點與觀光資源，安排舒適安全的自行車路線，讓參加者在馳騁間享受山谷景緻，並深入體驗在地文化底蘊。休息點設置於美麗的知本國家森林遊樂區入口，讓車友能夠稍作調整腳步，享受大自然的溫暖懷抱。

▲▼單車騎行從知本火車站出發結合在地特色市集以及「台灣好湯啟動儀式」，體驗東部獨特的風光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

本次騎行特別結合「台灣好湯啟動儀式」，凡參與騎乘活動者可獲得現場市集之消費券，透過自行車、音樂、在地文化與特色市集，營造花東獨有的慢旅氛圍。啟動儀式活動現場也將邀請金曲歌王沈文程現場演出，以音樂帶動現場氣氛，並搭配在地手作製品、農特產品展售，讓旅客不僅能騎車，也能細細品味花東的生活韻味與溫泉魅力。

除了這次舉辦的 「知本好湯自行車漫遊活動」外，「徐行縱谷」系列活動也將持續進行，即將於10月11-12日登場的 「歐亞菲板塊音樂會暨徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」，將以不同的主題與路線，帶領遊客探索花東縱谷的多樣風貌，包含八通關古道、歐亞菲板塊交界處等絕美景點，縱管處誠摯邀請全台遊客，一起來到花東縱谷，透過自行車探索縱谷的慢活節奏與無限魅力。

主題活動一：知本好湯自行車漫遊活動｜2025/09/06（六）
結合自行車旅遊與泡湯文化，從知本火車站出發，行經知本國家森林遊樂區，並結合9月6日下午3時於知本金聯世紀酒店旁辦理的「台灣好湯啟動儀式」，啟動儀式將邀請台東出身的金曲天王沈文程、台東縣知本國小的卡大地布lralrak樂舞團、好湯浴衣啦啦隊帶來精采演出，現場也有在地觀光區的亮點特色市集，歡迎各位騎訪台東知本，感受地熱地景與花東文化的療癒魅力。

主題活動二：歐亞菲板塊音樂會暨「徐行縱谷」板塊騎遇自行車活動&八通關古道自行車挑戰活動｜2025/10/11-12（六-日）
10月11日下午至晚間時段於玉里鎮民廣場辦理「歐亞菲板塊音樂會」，將邀請享譽國際的朱宗慶打擊樂團為現場遊客帶來一場震撼的擊樂饗宴，現場亦有觀光區業者之亮點市集。10月12日為「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」，一早集合出發騎乘，並依難度分為八通關自行車挑戰挑戰組（34k）、歐亞菲板塊休閒騎行組（20k），帶領騎士深入世界著名板塊交界、八通關越嶺古道及玉里小鎮，感受地景與人文交融的獨特騎行體驗，歡迎各路鐵馬好手參與!
更多活動資訊與報名詳情，敬請持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網與Facebook粉絲專頁。

▲▼單車騎行從知本火車站出發結合在地特色市集以及「台灣好湯啟動儀式」，體驗東部獨特的風光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

下一場歐亞菲板塊音樂會暨「徐行縱谷」板塊騎遇自行車活動&八通關古道自行車挑戰活動。

花東縱谷國家風景區管理處官網及粉絲專頁：https://www.erv-nsa.gov.tw/　
https://www.facebook.com/tbrocerv/?locale=zh_TW　

徐行縱谷品牌活動網址：
知本好湯自行車漫遊活動｜2025/09/06（六）：https://www.accupass.com/event/2507160545541116906553

歐亞菲板塊音樂會暨「徐行縱谷」板塊騎遇自行車活動｜2025/10/11-12（六-日）：https://www.accupass.com/event/2506120342351148395860　

08/27

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

徐行縱谷亮點知本好湯自行車漫遊山海美景台灣好湯

