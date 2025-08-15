「徐行縱谷」邀請民眾體驗慢旅魅力　預告2場自行車漫遊活動

▲「徐行縱谷」踩線團暨媒合會活動，邀請多家全國性媒體與意見領袖實地走訪花東。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣「徐行縱谷」系列活動與花東縱谷深度旅遊路線，觀光署花東縱谷國家風景區管理處辦理「徐行縱谷」踩線團暨媒合會活動，邀請多家全國性媒體與意見領袖實地走訪花東，以自行車騎旅為主軸，深度體驗縱谷慢旅的自然與人文魅力。

▲以自行車騎旅為主軸，深度體驗縱谷慢旅的自然與人文魅力。

本次踩線行程橫跨池上、玉里、瑞穗至花蓮，安排關山-池上自行車道、八通關古道周邊騎行、玉里-瑞穗段與七星潭沿線體驗遊程，並結合在地觀光區亮點店家特色體驗，如「九日良田」的玉里和菓子DIY、「陶錫工藝」的陶錫體驗，以及享用「木日光文旦驛站」的柚香燒肉、柚子雞湯、柚香沙拉、柚醬涼麵、柚花茶葉蛋等柚子鄉村餐點，還有「嗡嗡私廚」與「深夜故事館」合作的原民特色料理，包括薑黃炒飯、利用布農豆豆烹煮的八菜一湯、煙燻的馬告豬肋排搭配西瓜綿醬及美味的甜品-糯米酒糟冰鎮番茄等，充分展現縱谷旅遊、美食的多樣性與深度。

▲結合在地觀光區亮點店家特色體驗，展現縱谷旅遊、美食的多樣性與深度。

活動也行經位於瑞穗的「木日光文旦驛站」，並在其場域舉行在地業者媒合會，為本次踩線團活動的一大亮點。媒合會由縱管處蔡威平秘書代表主持，並向媒體介紹「徐行縱谷」系列活動的整體推動方向，強調透過串聯鐵路交通、自行車遊程與在地產業，打造可持續且友善的騎旅環境。

▲▼在位於瑞穗的「木日光文旦驛站」舉行在地業者媒合會，為本次踩線團活動的一大亮點。

媒合會也邀集了地方商家與踩線成員進行面對面交流，其中踩線成員更是邀請了民視GoGoTaiwan的節目主持人Windy、知名運動KOL小D及曾在全明星運動會拿下MVP的女星田依甯參加，蔡秘書現場分享花東在地自行車旅遊資源與導覽潛力，期盼媒體朋友成為花東慢旅的推手，攜手推動觀光圈資源整合與創新合作。

踩線團隊一路騎經多條精華路段，包括關山池上稻田風光、八通關古道山林騎行、玉里瑞穗文化地景與鯉魚潭至七星潭的濱海線道，每一站都由在地講師或導覽人員深入解說。行程中也實地體驗「縱騎山水 雙鐵限定」與「小鎮漫遊仲夏騎行節」的集章與遊程路線設計，實體感受其對遊客與店家的串聯效果。

▲▼預告即將登場的兩場主題活動。

縱管處也同步預告及宣傳接下來即將登場的兩場主題活動：

主題活動一：知本好湯自行車漫遊活動｜2025/09/06（六）

結合自行車旅遊與泡湯文化，從知本火車站出發，行經知本國家森林遊樂區，並結合當日下午3時於知本金聯世紀酒店旁辦理的「台灣好湯啟動儀式」，啟動儀式將邀請台東出身的金曲天王沈文程、台東縣知本國小的卡大地布lralrak樂舞團、好湯浴衣啦啦隊帶來精采演出，現場也有在地觀光區的亮點特色市集，歡迎各位騎訪台東知本，感受地熱地景與花東文化的療癒魅力。

主題活動二：歐亞菲板塊音樂會暨「徐行縱谷」板塊騎遇自行車活動&八通關古道自行車挑戰活動｜2025/10/11-12（六-日）

預計活動首日下午至晚間時段於玉里鎮民廣場辦理「歐亞菲板塊音樂會」，將邀請享譽國際的朱宗慶打擊樂團，期望為現場遊客帶來一場震撼的擊樂饗宴，現場亦有觀光區業者之亮點市集。隔日為「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」，一早集合出發騎乘，並依難度分為八通關自行車挑戰挑戰組（34k）、歐亞菲板塊休閒騎行組（20k），帶領騎士深入世界著名板塊交界、八通關越嶺古道及玉里地區，感受地景與人文交融的獨特騎行體驗，歡迎各路鐵馬好手參與！

更多活動資訊與報名詳情，敬請持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網與Facebook粉絲專頁。

花東縱谷國家風景區管理處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/

及粉絲專頁：https://www.facebook.com/tbrocerv/?locale=zh_TW

徐行縱谷品牌活動網址：

知本好湯自行車漫遊活動｜2025/09/06（六）：https://www.accupass.com/event/2507160545541116906553

歐亞菲板塊音樂會暨「徐行縱谷」板塊騎遇自行車活動｜2025/10/11-12（六-日）：https://www.accupass.com/event/2506120342351148395860

小鎮漫遊仲夏騎行節：https://www.accupass.com/event/2508010849541391077562

縱騎山水-雙鐵限定：https://p.accu.ps/7v694t