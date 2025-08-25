　
地方 地方焦點

台南教育新亮點！24位教師獲獎　教育局暑期辦數位教學工作坊

▲台南市教育局長鄭新輝與校長共同參與數位教學增能工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝與校長共同參與數位教學增能工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局積極推動108課綱與數位教學改革，24位教師在差異化教學實踐上展現卓越成果，獲得企業頒發獎勵金肯定，市長黃偉哲強調，教育改革的目標是縮小城鄉落差，讓每個孩子都能獲得均衡的學習機會。

市長黃偉哲表示，台南市積極推動教育改革，提升學生的核心素養能力。肯定教師在教育現場的投入與創新，並期許透過與民間資源的合作，能進一步弭平城鄉學習落差，確保每個孩子都能擁有均衡發展的機會。數位融入課中差異化教學是未來教育的趨勢。透過數位工具與平台的運用，教師能更有效地兼顧學生學習能力的差異及個別化學習需求，提供即時診斷與回饋，進而提升學生的學習動機與成效。

▲台南市教育局長鄭新輝與校長共同參與數位教學增能工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，除教師具備專業知能，為進一步推動台南市數位學習與差異化教學的普及與深化，讓更多學子受惠，新課綱創思教學研發中心於8月18日至22日舉辦「數位融入課中差異化教學」數位學習平台實作工作坊，讓南市所轄高國中小校長、候用校長及各駐區督學透過TPACK輔導團的帶領，對於三大數位學習平台的操作與應用能有更深入的了解。鄭局長也參加8月21日Cool English研習場次，親身體驗平台於教學上的應用，感受新世代的課堂學習模式。

教育局表示，台南市24位教師積極投入差異化教學，展現卓越成效，日前獲得長期關注教育的亦欣企業股份有限公司董事長方慶榮頒贈各1萬元獎勵金肯定。獲獎的竹橋國中教師沈孟樺表示，將考試卷改為均一的線上練習後，大大提升學生學習動機，有學生甚至主動分享使用心得，讓課堂開始改變，並搭配其他資源，實現適性個別學習，看見學生互相教學討論，感到十分開心。

▲台南市教育局長鄭新輝與校長共同參與數位教學增能工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

左鎮國中教師陳胤慈指出，執行差異化教學讓課堂風景煥然一新，每位學生都能有符合自己程度的學習內容，老師也能重新調整課堂流程與時間規劃，更適性地給予不同學生的陪伴、鷹架、精進需求、技能訓練和互動溝通等，執行差異化教學也改變了教學和老師的心情心境。

新營國小主任莊蕙元表示，新營國小教師團隊成立數學課中差異化教學社群共同備課，錄製教學影片，並設計配套的學習單式講義與練習題。實際在課堂中進行分組差異化教學，為不同學習進度的孩子提供了客製化的學習路徑，幫助每位孩子掌握學習節奏，累積學習自信心並培養自學力，成為終身學習者。

安南國中教師陳盈全透過數位融入課中差異化教學方式，可以兼顧學生學習能力的差異及支持學生的個別化學習需求。數位教學影片的可回放性，降低學生在學習上的壓力，提升學習動機與參與度。藉由平台進行即時診斷與回饋，也可了解學生學習狀況，即時調整策略。

▲台南市教育局長鄭新輝與校長共同參與數位教學增能工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，期許透過本次校長場次的數位學習平台工作坊，能加速各校推動數位融入課中差異化教學的腳步。未來將持續鼓勵教師運用數位工具，提供學生更個人化、彈性的學習體驗，讓每位孩子都能找到適合自己的學習方式，培養自主學習能力，並在學習過程中獲得成就感，進而提升整體學習成效，為孩子的未來發展奠定堅實基礎。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

