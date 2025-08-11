　
地方 地方焦點

低碳旅遊添能量！「徐行縱谷」進階領騎員培訓　65領騎先鋒成軍

▲本次培訓吸引來自各觀光區的專業騎士與縱管處志工等65位學員參與。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為持續強化花東縱谷區域慢旅觀光實力，花東縱谷國家風景區管理處分別於7月19-20日及8月2日在瑞穗鶴岡遊客中心辦理「徐行縱谷自行車領騎人員初階及進階培訓」。本次培訓吸引來自各觀光區的專業騎士與縱管處志工等65位學員參與，經過一整日紮實訓練，成功提升領騎實務與導覽解說能力，為花東低碳旅遊再添能量。

縱管處許宗民處長也親臨現場勉勵學員，期勉參訓者成為推動在地觀光的實踐者，並表示「徐行縱谷」不只是騎乘活動，更是串連在地文化、自然環境與人文故事的重要平台。此次課程內容涵蓋花東多元自行車路線導覽、騎乘技術、防護與障礙排除技巧等，透過實作演練，協助學員建立更全方位的騎旅引導能力。完訓者皆獲頒電子結訓證書與活動紀念衣，成為未來花東慢旅的領騎先鋒。

配合領騎人才的培育成果，縱管處今年也規劃2場「徐行縱谷」品牌主題活動，從夏日出發，廣邀全民用雙輪走讀花東：
主題活動一：知本好湯自行車漫遊活動｜2025/09/06（六）
結合自行車旅遊與泡湯文化，從知本火車站出發，行經知本國家森林遊樂區，並結合當日下午3時於知本金聯世紀酒店旁辦理的「台灣好湯啟動儀式」，啟動儀式將邀請台東出身的金曲天王沈文程、台東縣知本國小的卡大地布lralrak樂舞團、好湯浴衣啦啦隊帶來精采演出，現場也有在地觀光區的亮點特色市集，歡迎各位騎訪台東知本，感受地熱地景與花東文化的療癒魅力。
主題活動二：歐亞菲板塊音樂會暨「徐行縱谷」板塊騎遇自行車活動&八通關古道自行車挑戰活動｜2025/10/11-12（六-日）
預計活動首日下午至晚間時段於玉里鎮民廣場辦理「歐亞菲板塊音樂會」，將邀請享譽國際的朱宗慶打擊樂團，期望為現場遊客帶來一場震撼的擊樂饗宴，現場也有觀光區業者之亮點市集。隔日為「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」，一早集合出發騎乘，並依難度分為八通關自行車挑戰挑戰組（34k）、歐亞菲板塊休閒騎行組（20k），帶領騎士深入世界著名板塊交界、八通關越嶺古道及玉里地區，感受地景與人文交融的獨特騎行體驗，歡迎各路鐵馬好手參與。

其他「徐行縱谷」品牌系列活動自7月18日啟動，包含「縱騎山水-雙鐵限定」、「小鎮漫遊仲夏騎行節」等精彩騎乘方案，廣邀各位自行車友與親子族群共同參與。縱管處將持續以專業培訓、在地連結與品牌整合為核心，深化花東縱谷的自行車觀光路線能量，打造永續、友善的旅遊環境。

歡迎持續追蹤花東縱谷國家風景區管理處官網及粉絲專頁，掌握最新活動資訊與報名方式，一起徐行花東，感受騎旅生活的純粹與深度吧！

花東縱谷國家風景區管理處官網及粉絲專頁：https://www.erv-nsa.gov.tw/　
https://www.facebook.com/tbrocerv/?locale=zh_TW　
徐行縱谷品牌活動網址：
知本好湯自行車漫遊活動｜2025/09/06（六）：https://www.accupass.com/event/2507160545541116906553
歐亞菲板塊音樂會暨「徐行縱谷」板塊騎遇自行車活動｜2025/10/11-12（六-日）：https://www.accupass.com/event/2506120342351148395860　
小鎮漫遊仲夏騎行節：https://www.accupass.com/event/2508010849541391077562
縱騎山水-雙鐵限定：https://p.accu.ps/7v694t

