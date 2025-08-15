台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

▲台灣好湯溫泉季活動將於9月6日開跑。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風地震衝擊國旅溫泉旅次，觀光署舉辦「2025-2026台灣好湯」號召19大溫泉區推出優惠活動，9月6日起正式啟動，泡湯還可抽超過百萬好禮，包括日本來回機票、星級住宿券等，業者預估溫泉季旅客將成長5成。觀光署則表示，溫泉搭配美食體驗，推估帶來國旅觀光產值上看數億元。

邁入第19屆的「台灣好湯」活動，將於9月6日啟動，今年主軸持續聚焦「溫泉美食」與「健康養生」，全台19大溫泉區與在地美食將打造更貼近旅人需求的泡湯體驗。

交通部常務次長林國顯表示，台灣是天降好湯，地理環境因為有地震，但也有溫泉，有板塊，也有高山，都是因為特殊地形的關係。

林國顯說，台灣北部溫泉有白磺泉、青磺泉，還有碳酸氫鈉泉美人湯，關子嶺有泥漿泉質溫泉，還有四重溪溫泉、安通溫泉、瑞穗溫泉、東埔溫泉等，很多溫泉歷史悠久，也思考如何轉型更適合現代人節奏，溫泉季活動將是一個起點，9月6日啟動今年溫泉季，也希望讓溫泉風潮擴展到國外。

觀光署長陳玉秀則分享她是「泡湯咖」，泡湯對她來說是說走就走的行程，也是她的生活日常，她認為泡湯文化是一個大健康計畫，對身心帶來療癒，且不僅冬天泡湯，夏天泡湯可把身體濕氣和熱氣排出，台灣有溫泉、冷泉、海底泉等，全台有19個溫泉區，觀光署也與旅行社合作推出2天1夜或泡湯加美食行程，一年四季泡湯養生又健康。

中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋表示，大家對泡溫泉的觀念認為是在冬天，目前溫泉都在推廣「泡溫泉身體會健康」，鼓勵民眾一年四季都可以泡溫泉，因國旅整個大環境不好，政府也針對入境旅客在國外宣傳台灣溫泉，加上業者也都在推促銷，目標希望今年溫泉季旅次可以成長5成。

李浩瑋坦言，這兩年受到地震、颱風影響，旅客會有顧慮，溫泉區出現退訂和延期等情況，以這次颱風為例，高雄六龜泡溫泉估減少有5成以上，但目前道路都已完成修繕，路況都是好的，加上暑假過後就是溫泉旺季，希望旅客國旅可以多泡溫泉且可讓身體更健康。

觀光署花東縱谷國家風景管理處長許宗民表示，目前全台有19處溫泉區，且有不一樣的好湯，且周邊還有美食，台灣好湯活動還有優惠活動，預估將帶來幾百萬旅次，帶來的觀光產值也相當可觀，上看數億元。

今年「台灣好湯」活動也推出「溫泉環島遊 好禮抽抽抽」線上活動，民眾於合作店家以多元支付消費後登錄發票，可參加「永續環島大富翁」抽獎活動。

另也推出「溫泉百味串起來 你愛哪一味」的線上美食投票，同時為鼓勵全民運動養生，規劃了跑者限定的「跑出汗水 泡進療癒」抽獎活動，讓路跑旅人體驗運動後泡湯肌肉的舒壓放鬆。

觀光署表示，活動抽獎獎項總額超過百萬，包含日本來回機票、星級住宿券、優質下午茶套餐券等，相關活動將自9月6日台灣好湯開跑後陸續展開。