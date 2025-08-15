　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

▲▼台灣好湯溫泉季活動將於9月6日開跑。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣好湯溫泉季活動將於9月6日開跑。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風地震衝擊國旅溫泉旅次，觀光署舉辦「2025-2026台灣好湯」號召19大溫泉區推出優惠活動，9月6日起正式啟動，泡湯還可抽超過百萬好禮，包括日本來回機票、星級住宿券等，業者預估溫泉季旅客將成長5成。觀光署則表示，溫泉搭配美食體驗，推估帶來國旅觀光產值上看數億元。

邁入第19屆的「台灣好湯」活動，將於9月6日啟動，今年主軸持續聚焦「溫泉美食」與「健康養生」，全台19大溫泉區與在地美食將打造更貼近旅人需求的泡湯體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部常務次長林國顯表示，台灣是天降好湯，地理環境因為有地震，但也有溫泉，有板塊，也有高山，都是因為特殊地形的關係。

▲▼交通部常務次長林國顯。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部常務次長林國顯。（圖／記者李姿慧攝）

林國顯說，台灣北部溫泉有白磺泉、青磺泉，還有碳酸氫鈉泉美人湯，關子嶺有泥漿泉質溫泉，還有四重溪溫泉、安通溫泉、瑞穗溫泉、東埔溫泉等，很多溫泉歷史悠久，也思考如何轉型更適合現代人節奏，溫泉季活動將是一個起點，9月6日啟動今年溫泉季，也希望讓溫泉風潮擴展到國外。

觀光署長陳玉秀則分享她是「泡湯咖」，泡湯對她來說是說走就走的行程，也是她的生活日常，她認為泡湯文化是一個大健康計畫，對身心帶來療癒，且不僅冬天泡湯，夏天泡湯可把身體濕氣和熱氣排出，台灣有溫泉、冷泉、海底泉等，全台有19個溫泉區，觀光署也與旅行社合作推出2天1夜或泡湯加美食行程，一年四季泡湯養生又健康。

▲▼觀光署長陳玉秀。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署長陳玉秀。（圖／記者李姿慧攝）

中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋表示，大家對泡溫泉的觀念認為是在冬天，目前溫泉都在推廣「泡溫泉身體會健康」，鼓勵民眾一年四季都可以泡溫泉，因國旅整個大環境不好，政府也針對入境旅客在國外宣傳台灣溫泉，加上業者也都在推促銷，目標希望今年溫泉季旅次可以成長5成。

李浩瑋坦言，這兩年受到地震、颱風影響，旅客會有顧慮，溫泉區出現退訂和延期等情況，以這次颱風為例，高雄六龜泡溫泉估減少有5成以上，但目前道路都已完成修繕，路況都是好的，加上暑假過後就是溫泉旺季，希望旅客國旅可以多泡溫泉且可讓身體更健康。

▲▼中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋（圖／記者李姿慧攝）

▲中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋（圖／記者李姿慧攝）

觀光署花東縱谷國家風景管理處長許宗民表示，目前全台有19處溫泉區，且有不一樣的好湯，且周邊還有美食，台灣好湯活動還有優惠活動，預估將帶來幾百萬旅次，帶來的觀光產值也相當可觀，上看數億元。

今年「台灣好湯」活動也推出「溫泉環島遊 好禮抽抽抽」線上活動，民眾於合作店家以多元支付消費後登錄發票，可參加「永續環島大富翁」抽獎活動。

▲▼台灣好湯溫泉季活動將於9月6日開跑。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣好湯溫泉季活動將於9月6日開跑。（圖／記者李姿慧攝）

另也推出「溫泉百味串起來 你愛哪一味」的線上美食投票，同時為鼓勵全民運動養生，規劃了跑者限定的「跑出汗水 泡進療癒」抽獎活動，讓路跑旅人體驗運動後泡湯肌肉的舒壓放鬆。

觀光署表示，活動抽獎獎項總額超過百萬，包含日本來回機票、星級住宿券、優質下午茶套餐券等，相關活動將自9月6日台灣好湯開跑後陸續展開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內：兄弟謝謝你！網看傻

明知危險拒賠！一家五口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14歲小孩

館長遊深圳　談台灣美食「台人不愛吃釋迦」曝1原因！PTT狂點頭

台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

靠賣饅頭維生！98歲爺爺「凌晨2點就起床準備」　網佩服：真不簡單

郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽：意外險400萬非本公司承保

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」　粉絲破205萬

澀谷十字路口「坐斑馬線拍照」　台妹笑喊好玩！惹怒日本人：別來

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內：兄弟謝謝你！網看傻

明知危險拒賠！一家五口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14歲小孩

館長遊深圳　談台灣美食「台人不愛吃釋迦」曝1原因！PTT狂點頭

台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

靠賣饅頭維生！98歲爺爺「凌晨2點就起床準備」　網佩服：真不簡單

郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽：意外險400萬非本公司承保

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」　粉絲破205萬

澀谷十字路口「坐斑馬線拍照」　台妹笑喊好玩！惹怒日本人：別來

轟柯文哲夫婦法庭「脫序演出」　簡舒培：想帶風向用聲量鬥臭司法

詐騙案恐創新高！卓榮泰不滿意打詐成果　傅崐萁：越打越詐

9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

《全明星》男星認了罹「遺傳性疾病」！生日收驚喜禮物：我的28歲好鮮豔

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

【默默被可愛到了】凌晨捕捉到小畫家在玻璃作畫「膽小狗英雄」

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

更多熱門

相關新聞

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

很多人喜歡出國旅遊，對上班族來說，最麻煩的莫過於請假。就有網友分享，自己在小公司擔任行政，一年約出國兩次，一次大概要請一個禮拜。令他困擾的是，每次請假都會被擋，加上又採代理人制度，讓他萌生離職的念頭，但又覺得自己因為這個理由離職很怪，不知如何是好，話題引發討論。

9月大阪住宿「1狀況要多收錢」　網愣：已被收錢了

9月大阪住宿「1狀況要多收錢」　網愣：已被收錢了

「5天獨旅推哪1國？」一票人超愛：去20次玩不完

「5天獨旅推哪1國？」一票人超愛：去20次玩不完

20萬人氣網紅情侶車禍雙亡　家屬悲慟證實

20萬人氣網紅情侶車禍雙亡　家屬悲慟證實

農曆年假9天「日本機票2萬↑」　他教1招：來回1萬3

農曆年假9天「日本機票2萬↑」　他教1招：來回1萬3

關鍵字：

溫泉觀光署台灣好湯旅遊抽獎觀光署

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面