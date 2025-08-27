　
國際

台積電投資內幕！　美商務部長一上任「秒致電魏哲家」

▲▼美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲盧特尼克受訪時，透露台積電在美國加碼投資的秘辛。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）26日表示，他一上任就致電台積電（TSMC）董事長兼總裁魏哲家（C.C. Wei），揚言撤銷晶片法案（CHIPS Act）的65億美元政府補助金，促使台積電大幅加碼美國投資。

盧特尼克接受CNBC專訪時爆料，他剛上任就打電話給魏哲家，「我們坐下來談判，而我說『這太荒謬了，我要把65億美元拿回來，這根本就是讓企業白拿好處。你們必須為我們做得更好。』」

盧特尼克指出，這番強硬言論，促使台積電宣布對亞利桑那州追加1650億美元投資，魏哲家後來也親赴白宮宣布這筆巨額投資，「這才是我要的結果，至少讓我們確保美國人從這筆交易中獲得實質利益。」

相較之下，盧特尼克對拜登政府處理英特爾（Intel）補助案的方式頗有微詞。他批評前政府大方提供110億美元補助金，卻沒有從英特爾那裡獲取任何回報，「協助他們打造美國半導體產業，而這本來會是一件很棒的事情。」

盧特尼克指出，他與川普、英特爾執行長陳立武會面之後，決定讓情況變得「對美國更公平」，「我們同意，我們獲得該公司10%股份，價值正好等同於110億美元補助。」

08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

台積電投資內幕！　美商務部長一上任「秒致電魏哲家」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）26日在白宮內閣會議上透露，川普政府實施的關稅政策收入表現遠超預期，年度徵收金額可能突破5000億美元大關，甚至有望突破1兆美元。

台積電美國盧特尼克半導體補助晶片魏哲家

