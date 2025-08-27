台積電投資內幕！　美商務部長一上任「秒致電魏哲家」

▲盧特尼克受訪時，透露台積電在美國加碼投資的秘辛。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）26日表示，他一上任就致電台積電（TSMC）董事長兼總裁魏哲家（C.C. Wei），揚言撤銷晶片法案（CHIPS Act）的65億美元政府補助金，促使台積電大幅加碼美國投資。

盧特尼克接受CNBC專訪時爆料，他剛上任就打電話給魏哲家，「我們坐下來談判，而我說『這太荒謬了，我要把65億美元拿回來，這根本就是讓企業白拿好處。你們必須為我們做得更好。』」

盧特尼克指出，這番強硬言論，促使台積電宣布對亞利桑那州追加1650億美元投資，魏哲家後來也親赴白宮宣布這筆巨額投資，「這才是我要的結果，至少讓我們確保美國人從這筆交易中獲得實質利益。」

相較之下，盧特尼克對拜登政府處理英特爾（Intel）補助案的方式頗有微詞。他批評前政府大方提供110億美元補助金，卻沒有從英特爾那裡獲取任何回報，「協助他們打造美國半導體產業，而這本來會是一件很棒的事情。」

盧特尼克指出，他與川普、英特爾執行長陳立武會面之後，決定讓情況變得「對美國更公平」，「我們同意，我們獲得該公司10%股份，價值正好等同於110億美元補助。」