美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

▲加州38歲「連環聞屁犯」（左圖）常「鼻癢」偷聞女生屁股。（翻攝X）

美國出現離奇社會案件，1名38歲男子不明原因喜歡聞女生屁股，因多次犯案被稱為「連環聞屁犯」，最近他疑又按捺不住「鼻癢」衝動，2個月內2度遭捕。

《CBS NEWS》報導，這名「聞屁犯」是來自加州的克勞德（Calese Carron Crowder），據警方說法，克勞德7月下旬時曾偷偷跟蹤一名女性顧客，在百貨公司女裝部蹲在女子身後「偷聞屁股」，後來被捕。

▲克勞德蹲下湊近女子屁股吸氣。（翻攝X）

沒想到8月時他再次犯案，本週三晚間再次被捕，但由於正在調查中具體原因尚不清楚。

事實上，克勞德是一名聲名狼藉的性犯罪者，若往前回溯，早在2021年起他就曾犯下類似事情，還曾被1名女子拍下犯罪過程。當時只見他假裝在書店內徘徊，神情詭異，查看四下無人後就蹲到女子身後聞屁股，被發現後還辯稱「綁鞋帶」。

▲克勞德偷聞屁股被發現後，辯稱在綁鞋帶。（翻攝X）

據報導，他2024年7月因入室盜竊等罪被判3年入獄服刑，不過今年6月就獲得假釋出獄。

