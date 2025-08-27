　
國際

美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

加州38歲「連環聞屁犯」（左圖）常「鼻癢」偷聞女生屁股。（翻攝X）

▲加州38歲「連環聞屁犯」（左圖）常「鼻癢」偷聞女生屁股。（翻攝X）

圖文／鏡週刊

美國出現離奇社會案件，1名38歲男子不明原因喜歡聞女生屁股，因多次犯案被稱為「連環聞屁犯」，最近他疑又按捺不住「鼻癢」衝動，2個月內2度遭捕。

《CBS NEWS》報導，這名「聞屁犯」是來自加州的克勞德（Calese Carron Crowder），據警方說法，克勞德7月下旬時曾偷偷跟蹤一名女性顧客，在百貨公司女裝部蹲在女子身後「偷聞屁股」，後來被捕。

美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

▲克勞德蹲下湊近女子屁股吸氣。（翻攝X）

沒想到8月時他再次犯案，本週三晚間再次被捕，但由於正在調查中具體原因尚不清楚。

事實上，克勞德是一名聲名狼藉的性犯罪者，若往前回溯，早在2021年起他就曾犯下類似事情，還曾被1名女子拍下犯罪過程。當時只見他假裝在書店內徘徊，神情詭異，查看四下無人後就蹲到女子身後聞屁股，被發現後還辯稱「綁鞋帶」。

美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

▲克勞德偷聞屁股被發現後，辯稱在綁鞋帶。（翻攝X）

據報導，他2024年7月因入室盜竊等罪被判3年入獄服刑，不過今年6月就獲得假釋出獄。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


08/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

英國《金融時報》27日報導，美國國防部正在推動一項計畫，將向數十個盟邦派駐官員，以深化在軍事科技領域的合作，進一步抗衡中國的軍事技術擴張。而台灣和日本被列為五角大廈優先考慮派遣人員的地區之一，計劃將著重於無人機及其他軍民兩用技術的合作。

美官員嫌移民收入低！H1-B簽證廢抽籤制

「1工作」門檻低薪資優！過來人曝「獎金很驚人」

王祖賢全黑勁裝翹腳吃冰　網讚帥

關鍵字：

北美要聞鏡週刊

