政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

▲韓國瑜27日召集朝野黨團研商攸關普發現金1萬元的特別條例。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲韓國瑜27日召集朝野黨團研商攸關普發現金1萬元的特別條例。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

因應美關稅衝擊，行政院日前送交立法院攸關普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。立法院長韓國瑜今（27日）召集朝野黨團協商該條例部分條文，經1小時半討論，朝野黨團達成共識，韓國瑜宣告，第三條、第六條送交院會表決，第九條則是依照藍白提案通過，並有一項附帶決議。

根據藍白黨團提案，本條例及其特別預算施行期間自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止；第三條第11款依本條例特別預算公布後1個月內開始執行發放，並於7個月內發放完畢，行政院應於本條例生效後一個月內，將依本條例編列的特別預算送交立法院審議。而本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

附帶決議內容為，將條例經費上限自5450億元增加250億元至5700億元，其中預留200億元用以強化對產業支持、擴大協助範圍並滿足各產業需求，另應增列40億元以加強對弱勢族群照顧跟關懷。此外，應確保預留的200億元中，不低於50億元用於勞工安定就業措施，另不低於50億元用於農業與產業發展支持。

韓國瑜也宣告，院會進行處理時，廣泛討論由民眾黨、民進黨與國民黨各推派1位，每人發言3分鐘，逐條討論時不再發言，依序進行各條文黨團版本之處理；另本案完成三讀後，不進行三讀後發言，各黨團不提出復議。

另根據上述所提條例第三條第11款，即明訂「發放現金每人新臺幣1萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益」。

