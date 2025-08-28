　
地方 地方焦點

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章兌換限量「平安筊杯鑰匙圈」

▲「迎神遶境在桃園」特展

▲「迎神遶境在桃園」特展開幕。（圖／市府提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

「遶境」是臺灣民俗信仰中重要的儀式之一，意指神明離開廟宇出巡管轄境區，過程不僅展現信眾對神明的敬仰，更承載驅邪祈安、庇佑鄉里的神聖使命。桃園市文化基金會27日於桃園市土地公文化館，舉辦「迎神遶境在桃園」特展開幕，即日起至11月16日展出，歡迎民眾參展。

主辦單位表示，特展在「藝遊桃園」平台推出數位集章活動，只要完成展場7個定點集章，即可兌換「平安筊杯鑰匙圈」。展覽期間邀請策展顧問群主持文化走讀與講座，亦邀請手作老師講授線香、手繩、手工皂等課程，帶學員體驗信仰的多重面貌，讓信仰文化更貼近生活。

▲「迎神遶境在桃園」特展

▲集章兌換限量「平安筊杯鑰匙圈」。（圖／市府提供）

桃園市文化基金會副執行長王啟仲表示，遶境活動具有豐沛的文化活力，包含各宮廟、陣頭、儀軌，甚至沿街民眾的發心施食奉獻，都蘊含著感動人心的力量與促進社會繁榮的功能。

▲「迎神遶境在桃園」特展

▲「迎神遶境在桃園」特展，土地公文化館登場。

「迎神遶境在桃園」特展精選遶境案例廟宇有：南崁五福宮、桃園景福宮、中壢仁海宮、百吉復興宮及展出子弟軒社如鈞天社、同人社遶境時所使用的文物，透過超過60件滿載桃園信仰故事的展品，帶領觀眾以文化為形式，走進充滿人情與神情交織的祈福遶境世界。

除上述四大類型的遶境，展覽中亦有「神排場」介紹陣頭編制，「遶境小百科」補充遶境小知識，「迎神裝備」分享隨香客的配備，「神文化」展示凝聚地方情誼的遶境活動，「神行程」講述桃園特色水陸遶境，以及「神傳承」看見轉譯傳統文化新風貌。壓軸的「神經濟」則以土地公民俗藝術節為例，在中原大學財金系陳佑倫教授指導下，進行田野調查與產業分析，揭示遶境活動如何成為帶動地方經濟與觀光的重要動能。

