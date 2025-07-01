白沙屯媽祖200年來首赴南投遶境　許淑華赴苗栗拱天宮參拜答謝神恩

▲南投縣長許淑華赴苗栗參拜白沙屯媽祖，答謝5月赴該縣遶境的神恩。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

白沙屯拱天宮媽祖今年5月6、7日到南投縣繞境、駐駕松柏嶺受天宮，創下兩百年來首例，數十萬香燈腳追隨、帶動地方繁榮；南投縣長許淑華今天特赴苗栗縣拱天宮參拜、答謝媽祖，並表示白沙屯媽祖9月將再到南投「作客」贊境，希望南投鄉親屆時以虔誠的心迎媽祖，家家戶戶平安順利。

許淑華今天下午3點由縣府民政處長林琦瑜等人陪同，前往苗栗縣白沙屯拱天宮答謝媽姐，受拱天宮主委洪文華及執事人員歡迎，隨後也聽取簡報並參觀拱天宮媽祖文化展，肯定廟方推展媽祖宗教文化的用心；許多香客看到許淑華在苗栗現身，也紛紛跑來致意、要求合影。

白沙屯媽祖徒步進香活動，以路線不固定的「粉紅超跑」聞名，更是臺灣重要的無形文化資產；許淑華表示，媽祖鑾駕今年5月造訪南投，是200年來的第一次，不但造成轟動，很多鄉親也期待媽祖能再次蒞臨南投，因此特地帶著感恩的心到拱天宮謝謝媽祖，而南投市公所也邀請媽祖9月再到南投，並規劃贊境活動，期待鄉親虔誠迎接，恭請媽祖護持地方、讓社會更安定。

洪文華表示，白沙屯媽祖今年進香回程到南投，受到南投鄉親歡迎，他要代表拱天宮表示謝意；9月27日、28日三媽將「贊境」南投、賜福南投鄉親，敬請善信期待。