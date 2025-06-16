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三峽男疑偷拍鋼管女更衣　遭遶境轎班圍毆！他辯手機不見了

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區上週日（8日）舉辦宮廟遶境祈福活動，40歲王姓男子疑似在遶境結束後，繞到載有女舞者的舞台後方偷拍更衣，被遶境的轎班成員發現後，2名男子憤而上前將他痛毆在地。儘管當下無人報案，但民眾拍下打人影片在網路上瘋傳，警方得知後，迅速在4小時內將動手的2名男子查緝到案，全案依《社會秩序維護法》送辦，同時王男辯稱不小心開啟錄影，手機也不見了，警方將深入調查是否涉及偷拍行為。

▼王姓男子（黑衣）被圍毆倒地不起 。（圖／翻攝自網路）

▲▼王姓男子（黑衣）被圍毆倒地不起，警方循線通知涉嫌打人的洪姓及邱姓男子到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日晚間6時許，當時宮廟遶境隊伍在三峽區介壽路結束活動後停留。據了解，一輛載有女鋼管舞者的車輛停在路旁，一名女舞者正在車上更衣。沒想到，王姓男子疑似繞到舞台後方，用手機偷拍女舞者更衣過程，不料被遶境的轎班成員發現。

當時身穿黃色上衣的遶境人員立刻衝上前，其中28歲的洪姓男子及25歲的邱姓男子情緒激動，對著王男就是一陣拳打腳踢，導致王男身體多處擦挫傷。一旁還有3位同伴在場勸阻。王男遭毆後並未報警處理，但打人過程也被民眾拍下貼上網路。

三峽警分局透過網路巡查發現這段毆打影片，15日晚間8時許，警方策動涉嫌動手的洪姓及邱姓男子到案說明。2人坦承犯行，全案訊後將依《社會秩序維護法》移送新北地院簡易庭裁處。事後被打的王男卻表示不願對洪、邱二人提告，並聲稱一切都是誤會。他喊冤說，當時因為友人喝醉酒，他在勸阻過程中不小心啟動了手機攝影功能，並強調自己的手機已經遺失。

儘管遭毆打的王男表示不提告，但警方對其「不小心啟動攝影功能」及手機「遺失」的說法存疑。為釐清真相，警方將進一步通知遭疑似偷拍的女鋼管舞者到案說明，以了解她是否曾被偷拍，並確認是否會提出妨害秘密罪告訴。

▲▼王姓男子（黑衣）被圍毆倒地不起，警方循線通知涉嫌打人的洪姓及邱姓男子到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方循線通知涉嫌打人的洪姓及邱姓男子到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王姓男子（黑衣）被圍毆倒地不起，警方循線通知涉嫌打人的洪姓及邱姓男子到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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