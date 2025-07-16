罷團719再集結青島東路造勢　表演卡司有兩大金曲樂團　

▲「護國大遶境」活動7月19日將重返青島東路。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，各方陣營都開始積極造勢，由「反共護國志工聯盟」所主辦的「護國大遶境」活動，也將於7月19日重返青島東路，並舉辦造勢晚會，主辦單位今（16日）召開記者會，公布當天晚會的表演團體卡司，將由這次遶境主題曲「眾神護台灣-2025護國保台版」的主要演唱團體董事長樂團、大支、楊大正，首次合體登台演唱，此外也邀請裝咖人、拍謝少年等新世代樂團歌手一同演出。

「護國大遶境」活動從7月4日於花蓮出發後，中間遇到丹娜絲颱風影響，行程中斷數日。隨後於上週五台中重新出發後，行經苗栗、新竹、桃園、雙北各縣市，預計將在本週六抵達終點青島東路、濟南路晚會現場。

▲「護國大遶境」即將返回終點站。（圖／民進黨提供）

主辦單位今召開記者會，宣布7月19日舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」，為了重現去年青鳥行動的盛況，這次晚會將採雙舞台形式，預計在濟南路與青島東路各架設舞台，希望號召所有參與這次護國大遶境的「保台香燈腳」，以及過去參與青鳥行動的「追星人」帶著大家的手燈，一同來參與這場晚會。

另外，719當天晚會的表演卡司，包括董事長樂團、大支、楊大正，首次合體登台演唱，此外也邀請新世代樂團歌手裝咖人、拍謝少年。

主辦單位表示，之所以選在青島東路與濟南路舉辦晚會，目的就是要重現一年前所有公民們聚集在這裡，控訴藍白在野黨所主導的國會擴權法案，不僅侵害台灣的憲政體制，更破壞民主程序，導致後續一連串的荒唐做為，因而引發了這次的「大罷免」行動。

▲罷團控訴藍白國會擴權破壞民主憲政程序，發動大罷免，展開「護國大遶境」。（圖／反共護台志工聯盟提供）



主辦單位表示，這次大遶境沿途受到眾多民眾的加油打氣，而除了車隊遶境之外的「護國勇腳組」從雲林一路徒步到台北，總計徒步超過350公里，展現了公民們守護台灣與民主的意志，更希望能藉由這樣的行動向大家呼籲，這場大罷免行動已經來到成功的最後一哩路，唯有在7月26日出門投下同意罷免票，才能讓國會回到正軌，讓台灣繼續穩健前行，更向世界發出正確的訊息，「我們不同意親中舔共的立委持續讓台灣受到威脅，更不同意毀憲亂政的立委繼續掏空這個國家，侵害民主體制」。

▲罷團展開一個月的「護國大遶境」行動，以陸戰方式宣傳大罷免，呼籲民眾投下「同意罷免」票。（圖／反共護台志工聯盟提供）