快訊／美明尼蘇達天主教學校「大規模槍擊」　至少3死

▲美國明尼蘇達州一間學校27日發生槍擊事件，至少3死。（圖／達志影像／美聯社）
記者趙蔡州／綜合報導
美國明尼蘇達州一間天主教學校27日發生大規模槍擊事件，當地警方獲報後立刻趕到現場處理，目前已知包含槍手在內共有3人死亡、多人受傷，詳細傷亡人數、槍手行兇原因待釐清。
綜合外媒報導，消息人士指稱，槍擊事件發生時，學校正在舉行彌撒。另一名知情人士則說，開槍的兇手後來在校內自殺。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
