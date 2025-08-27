　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美明尼蘇達天主教學校「大規模槍擊」　至少3死

▲▼槍戰示意圖,犯罪現場,槍戰,駁火,槍擊,槍擊現場,命案現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國明尼蘇達州一間學校27日發生槍擊事件，至少3死。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國明尼蘇達州一間天主教學校27日發生大規模槍擊事件，當地警方獲報後立刻趕到現場處理，目前已知包含槍手在內共有3人死亡、多人受傷，詳細傷亡人數、槍手行兇原因待釐清。

綜合外媒報導，消息人士指稱，槍擊事件發生時，學校正在舉行彌撒。另一名知情人士則說，開槍的兇手後來在校內自殺。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
早產兒明轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

快訊／美明尼蘇達天主教學校「大規模槍擊」　至少3死

台灣6.0強震超晃！沖繩也有感「最大震度2級」

美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

老公超胎哥！2天洗一次澡、7天刷一次牙　人妻想離婚了

東京連10天破35度高溫！　創「猛暑日」觀測史連續最長天數

阿伯性侵母狗！被路人抓包時「褲子都還沒穿好」　竟是泰公務員

印度連日暴雨「朝聖路線山崩」　至少32死20傷

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

網購東南亞「極樂秘笈」！日男打卡緬甸妓院　買春雛妓被逮

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

快訊／美明尼蘇達天主教學校「大規模槍擊」　至少3死

台灣6.0強震超晃！沖繩也有感「最大震度2級」

美國「連環聞屁犯」又鼻癢了　偷聞女生屁股再度被捕

老公超胎哥！2天洗一次澡、7天刷一次牙　人妻想離婚了

東京連10天破35度高溫！　創「猛暑日」觀測史連續最長天數

阿伯性侵母狗！被路人抓包時「褲子都還沒穿好」　竟是泰公務員

印度連日暴雨「朝聖路線山崩」　至少32死20傷

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

網購東南亞「極樂秘笈」！日男打卡緬甸妓院　買春雛妓被逮

國際火線／誰才是流氓國家：委內瑞拉還是美國？

中國首款傾轉旋翼機問世　兩棲攻擊艦成最佳搭載平台

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章兌換限量「平安筊杯鑰匙圈」

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

相關新聞

17歲少女懷孕「頭部中彈」！剖腹救回女嬰

17歲少女懷孕「頭部中彈」！剖腹救回女嬰

美國路易斯安那州發生一起悲劇，一名17歲少女凱特琳（Katelynn Strate）疑似在行車糾紛中遭槍擊，頭部中彈後被緊急送醫。由於她當時已懷孕，醫師為了搶救胎兒，提早2個月剖腹，儘管女兒情況穩定，但凱特琳卻傷勢嚴重，家屬決定於26日拔管。

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

通緝犯遭轟16槍奪命　目擊者記下車牌提供警方

通緝犯遭轟16槍奪命　目擊者記下車牌提供警方

通緝犯被轟16槍慘死　又見2大懸案手法

通緝犯被轟16槍慘死　又見2大懸案手法

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

關鍵字：

槍擊明尼蘇達

讀者迴響

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面