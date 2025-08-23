通緝犯「行刑式」轟16槍奪命！又見2大懸案手法　江湖揭犯案關鍵

▲左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（ETtoday資料照／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區文學路一名羅姓通緝犯，昨（22日）遭人近距離連轟16槍慘死！警方仍在追查兇手，不過根據江湖知情人士研判，全案不排除是「境外殺手」，因為作案手法跟桃園黑道人物郭信一（綽號黑人）、臺南角頭林士傑（綽號土雞）一樣，都是在家門口行刑式槍擊，手法極為相似，主嫌也可能已經偷渡出境。

2023年元旦連假才剛開始，桃園地方黑幫大哥郭信一1月2日下午走出家門倒垃圾，遭槍手近距離連開數槍，頭部中彈，倒臥血泊中身亡。由於郭信一在桃園地方有相當勢力，命案震動黑幫圈，也被視為地方利益糾葛的延伸。2024年7月8日清晨，臺南角頭林士傑在住處門口慘遭槍擊，子彈直擊頭部等要害，送醫後宣告不治。林士傑綽號「土雞」，長年在南市黑幫界有一定影響力，卻在自宅門前遭「行刑式」擊斃，讓外界直呼幫派鬥爭手法殘酷。

而因詐欺案遭通緝的51歲羅姓男子，疑因捲入屏東毒品交易，昨(22日) 在左營文學路自宅門前遛狗時，遭槍手連開16槍，頭、頸、腹、腳共中5槍，當場身亡。死者雖是通緝犯，但平日卻仍四處活動，卻最終慘死街頭。

▲台南市區漁會理事長林士傑清晨於住家門口遭開槍，送醫不治。（圖／記者林東良翻攝）

▲桃園市黑道角頭「黑人」郭信一遭槍手槍擊身亡案，檢警專案小組查出遭燒毀作案轎車。（圖／記者沈繼昌攝）

根據江湖人士的分析，三起命案之所以都疑為「專業級殺手」所為，就在於犯案模式驚人一致。首先，槍手對目標的生活慣性瞭若指掌，鎖定受害人出入自宅的固定動線，選在門口下手；其次，每次開槍幾乎都超過兩排子彈，火力猛烈，確保致命，同時也能夠在江湖「立威」。

「黑人」案跟小羅案之間，有一個共通點就是作案車輛都是被燒毀滅證，而土雞案跟小羅案則是另個共通細節就是犯案時間都在清晨，利用街頭人煙稀少、監控壓力低的特性行兇，更關鍵的是，槍手往往能在警方還在蒐證、封鎖現場的空檔，充分掌握時間窗口搭船偷渡出境，江湖人士強調，清晨其實同時也是不少釣客出海的高峰期，漁港與沿岸船隻活動頻繁，這也給了槍手一個天然掩護，混入漁船潮流中搭船偷渡出境，讓追緝難度幾乎提升到極限。

▲三起槍擊案的相關比較 。（圖／記者吳奕靖製作，點圖可放大）

這種「精準鎖定生活習慣 、清晨近距離槍殺 、多發子彈確保死亡 、燒車滅證最後偷渡出境」的模式，被形容為專業級殺手標準流程，也因此傳出極可能涉及境外槍手受雇執行。而在台灣能有殺手集團，不出三個幫派，江湖人士私下透露，「只能說他得罪錯人」。

至於是否真與境外勢力的職業殺手有關，仍有待高雄市警方深入追緝釐清，也盼這起案件不要重演郭信一、林士傑命案的遺憾，讓幕後主嫌再度成為懸案。