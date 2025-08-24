　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯遭轟16槍奪命　傳半燒毀車牌成破口...關鍵真相曝

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區22日清晨爆發槍擊命案，51歲羅姓通緝犯出門遛狗，慘遭仇家近距離連轟16槍，當場慘死。兇嫌開著白色BMW X1逃逸，最後在橋頭區甲典街縱火燒車，還在車內留了2把槍枝。外界傳言「火燒車現場掉落的變形車牌」是警方破案的關鍵，但現在真相曝光。

據了解，案發當時就有目擊民眾清楚記下「白色BMW X1」與車牌號碼，並在當下就已經提供警方，專案小組利用「車辨系統」隨即調閱沿線監視器，沿路追蹤，第一時間就能確認橋頭區甲典路被焚燒的車輛是嫌犯用車，同時鎖定嫌犯逃逸路線，只是後來被嫌犯設置「斷點」；另外警方也在犯案之後，就已經知道是「權利車」，而所謂沒被燒毀的「變形車牌」，只是火燒車現場的後續佐證。

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後逃往停車場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警消獲報後趕抵橋頭地區將火勢撲滅，從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警消獲報後趕抵橋頭地區將火勢撲滅，從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

其實警方第一時間調閱的監視器畫面就非常清楚，羅男清晨身穿白色吊嘎、手持畚箕沿路清理狗屎，愛犬未繫繩隨行，沒想到下一秒就成為槍手鎖定的活靶。嫌犯近距離開槍後當場留下16枚彈殼，行兇後立刻坐上車，從停車場離開之後一路往北逃竄，再選擇人煙稀少的田地旁縱火滅證。

警方指出，嫌犯的犯案流程非常縝密，除了使用權利車之外，甚至還在車內留槍，相關使用過的東西，包括能夠被警察追蹤的物品全部燒毀，現在警方除了從權利車方向著手之外，也透過各種管道緝兇，至於目前的調查進度，左營分局回應：「任何蛛絲馬跡，橋頭地檢署指揮檢察官均有指揮警方詳加調查，目前暫無相關說明」。

通緝犯遭轟16槍奪命　傳半燒毀車牌成破口...關鍵真相曝

高雄槍擊左營通緝犯車牌車輛橋頭

