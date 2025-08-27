內閣改組4閣員請辭　卓榮泰：肯定並感謝他們過去的貢獻

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（27日）宣布共計16位閣員異動，預計明（28日）院會後由院長卓榮泰主持記者會說明。卓榮泰下午受訪說，國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝還有數發部長黃彥男、衛福部長邱泰源4位，為國家整體發展奠定相當雄厚基礎，「他們離開團隊，我們一方面肯定過去他們的貢獻，也感謝他們」。

卓榮泰說，國人同胞非常注意這次整個內閣人事的調整，過去這15個多月以來，所有內閣的同仁們可以說非常努力、合作，有句話說「計利當計天下利」，他認為，大家都是只求為國、不求名，也就是為了國家的發展跟國家的利益，沒有考慮到個人任何的名與利，這個是內閣團隊互相的鼓勵。

▲卓榮泰內閣改組16人異動名單。（圖／資料照）

卓榮泰特別感謝，包括國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝，還有數發部長黃彥男，還有衛福部長邱泰源，他們4位為國家整體的發展，奠定了相當雄厚的基礎，也為經濟的發展，擘劃出未來的藍圖跟計畫。

卓榮泰提到，他們4位在「健康台灣」的領域底下，在總統的治國理念中，也做下了最根本開始向前邁進的步驟，尤其是在AI時代來臨，數位經濟、數位技術也為國家開啟現在全力要推動的「AI新十大建設」重要的基礎。

卓榮泰說，他們基於自己的因素，或是要回到教育界、學術界，或者會回到實務界，都有他們的考量，「他們離開團隊，我們一方面肯定過去他們的貢獻，也感謝他們」。

至於新的內閣團隊，卓榮泰說，剛剛已經把名單一共有包括首長、副首長16位跟國人做報告，「我期待大家能夠用更鼓勵的心情來看這些（新閣員名單），當中有很多是新的面孔」。

卓榮泰說，明天他會帶著這些新的內閣團隊成員跟國人見面，希望他們之後，一方面發揮他們在各領域的專長，一方面跟現有的團隊能夠快速的整合，用最好的效率、團隊的精神，共同為未來的「行動AI內閣2.0」做出新的努力方向。