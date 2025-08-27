政院曝內閣改組16人名單　朱立倫失望：主導大罷免的人都沒事

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰將於明日行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形，行政院發言人李慧芝今（27日）指出，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共16位閣員調整異動。國民黨主席朱立倫主持中常會時表示失望，主導大罷免的人都沒事，專業性閣員都被換掉，證明賴清德總統跟著榮泰沒有反省之心。

朱立倫下午主持中常會時指出，自己對內閣改組相當失望，主導大罷免的人都沒事，專業性閣員都被換掉，為民進黨跟罷團打氣的閣員都沒事，證明賴清德跟著榮泰沒有反省之心跟誠意，無論如何，還是希望內閣位民眾拚民生，為民眾做事情，民進黨不要再想著惡鬥跟消滅在野黨。

至於曾被譽為「小英男孩」與綠能政策推手的台灣智慧電能公司總經理鄭亦麟，驚爆涉嫌在任職綠能科技產業推動中心副執行長期間，向業者索賄約新台幣200萬元，並涉嫌施壓台電「喬饋電容量」協助業者獲利一事，朱立倫批評，最近有關綠能弊案一件又一件，民進黨能源政策完全錯誤，光電風災後環境衝擊，弊案連連補貼「綠友友」，能源政策崩盤，這才是國家最大危機，民眾這次公投選票中多支持核電延役，雖然沒有過門檻，但也是民意的展現，希望民進黨政府不要一錯再錯。

根據行政院今天宣布的改組名單，在院本部方面，行政院秘書長將由現任總統府副秘書長張惇涵接任，現任行政院龔明鑫秘書長將接任經濟部長，現任僑務委員會阮昭雄副委員長將接任行政院副秘書長，其副委員長職缺將由前新竹市議員李妍慧接任。

預計9月9日掛牌的運動部，擬由2020年及2024年連兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋接任運動部部長。現任體育署長鄭世忠以及國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，現任體育署副署長洪志昌將接任常務次長。

財經部會部分，國家發展委員會主任委員將由前中華經濟研究院院長葉俊顯出任。衛福部部分，未來將由現任中央健康保險署石崇良署長擔任部長，並由現任疾病管制署莊人祥署長擔任常務次長。

數位發展部將由現任次長林宜敬接任部長，職缺將由現任台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀律師接任，此外，環境部政務次長將由現任化學物質管理署謝燕儒署長接任；教育部政務次長將由銘傳大學電機工程學系劉國偉講座教授接任；原住民族委員會副主任委員將由前棒球選手陳義信接任。