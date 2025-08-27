批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

記者杜冠霖／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向黨團總召柯建銘，黨團幹部陸續請辭，黨籍立委也連番砲轟，但柯建銘認為「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！」對此，綠委王世堅表示，對，但要讓國會過半最正確方法，就是下次選舉討回公道，柯建銘「目的正確但不能不擇手段」。至於有人呼籲不必對柯建銘太刻薄，王世堅也回應，自己所說的每一句話都是事前就說了，用的話語也算文雅，沒人讓柯建銘難堪，自己還是願意給他最後尊重、溫柔，相信這幾天柯冷靜下來，應該聽得懂也知道該怎麼做。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



對於有人呼籲不要人身攻擊柯建銘，王世堅強調，自己沒有做任何人身攻擊，「我被人身攻擊最多吧？」希望紛爭到此為止，他講的部分，對於柯建銘總召有一定尊重，這麼久以來，一向是他自己被批評的多、但自己都沒有惡言相向，今天上午也是，願意給柯建銘總召最後的溫暖、也肯定他過去的貢獻，柯建銘總召過去確實對民進黨有很大貢獻，但期待他不是謝謝指教、而是謝謝收看，這樣的話沒有任何惡意，既然側翼要批評，那就言盡於此。

王世堅強調，每件事情、每個傷痛都付出慘痛代價，應該要有所成長、進步，呼籲這些批評的人，一句台灣話「不要尻穿後刣死皇帝（台語，意：屁股後罵死皇帝，只敢在背後批評）」，希望從這次教訓後，未來討論所有政治是非、大是大非時，不要再背後批評皇帝，明人不做暗事、有話直說。

王世堅指出，希望這樣的傷痛事件後，大家共同沉潛、學習，自己一向光明磊落，射箭、暗槍全都擊向我，但自己從未對別人惡言相向半句，大家都可以檢視，批評的人可以到檯面上來當面指責，我什麼時候說話傷害黨或是總召？「不要屁股後罵死皇帝」，為了國家好該批評大家有話直說，不用事後諸葛。

至於柯建銘稱，要讓國會過半何錯之有？王世堅回應，對，要讓國會過半要有正確方法，最正確方法就是下次選舉討回公道，依循美日歐等自由世界國家，朝野要協商，有這樣的方式，為何捨正途不就？自己從一開始反對大罷免，理由就是如此，今天如果民進黨是在野黨，發動大罷免有其正當性，國民黨做的不好，反對黨跟人民連一分鐘也不願意等，隨時要罷免都有正當性，即便是剛選完。

王世堅直言，但今天民進黨是執政黨，這是最大原因，要窮一切執政能做到的說服在野黨，看怎樣合縱連橫，這是民主世界真諦，人民選出來的結果要尊重，如果在野黨不講理蠻橫杯葛，我們累積正當性、在下次選舉討回公道，所有民主國家都是如此，自己不想再批評柯建銘講話，他的目的正確但不能不擇手段。

王世堅指出，目的正確就能不擇手段嗎？在野黨再這麼差，這是事實、人民也看在眼裡，但要用其他方式解決朝野對立，自己的意思是如此，我也不願意再批評柯建銘總召，自己從一開始就這樣講，只是沒有被聽進去，自己一年多來側翼、網軍、名嘴攻擊，選舉那麼多次，有一些人我一輩子沒看過、也沒來幫忙演講過，還為了譴責我，說連他不來助講了，天啊！我付不起那麼高費用，我王世堅靠自己一個就夠了。

至於前綠委鄭運鵬稱，沒必要對柯建銘總召刻薄。王世堅回應，我認同他的講法啊！不要對柯建銘總召刻薄，沒有嘛！誰刻薄就指出來，至少我王世堅到目前為止，所說的每一句話都事前就說，用的話語也算文雅啦，並沒有什麼不得體的話語。

王世堅也承認，承認726後送一包衛生紙比較直接啦，但當時是太氣憤了，明明早就可以預見的結果，為什麼要碰到這種尷尬呢？會讓黨受到很大傷害，鄭運鵬說的對，但沒人讓柯建銘難堪，自己還是願意給他最後尊重、溫暖、溫柔，這幾天相信柯建銘冷靜下來，應該聽得懂也知道該怎麼做，畢竟他是前輩，他清楚該怎麼做。

至於是否會當面建議柯建銘？王世堅僅回應，我該講的都講了，在裡面講什麼都不是啦，都會有人攻擊。