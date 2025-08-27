　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

記者杜冠霖／台北報導

民進黨內在大罷免後將檢討矛頭指向黨團總召柯建銘，黨團幹部陸續請辭，黨籍立委也連番砲轟，但柯建銘認為「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！」對此，綠委王世堅表示，對，但要讓國會過半最正確方法，就是下次選舉討回公道，柯建銘「目的正確但不能不擇手段」。至於有人呼籲不必對柯建銘太刻薄，王世堅也回應，自己所說的每一句話都是事前就說了，用的話語也算文雅，沒人讓柯建銘難堪，自己還是願意給他最後尊重、溫柔，相信這幾天柯冷靜下來，應該聽得懂也知道該怎麼做。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

對於有人呼籲不要人身攻擊柯建銘，王世堅強調，自己沒有做任何人身攻擊，「我被人身攻擊最多吧？」希望紛爭到此為止，他講的部分，對於柯建銘總召有一定尊重，這麼久以來，一向是他自己被批評的多、但自己都沒有惡言相向，今天上午也是，願意給柯建銘總召最後的溫暖、也肯定他過去的貢獻，柯建銘總召過去確實對民進黨有很大貢獻，但期待他不是謝謝指教、而是謝謝收看，這樣的話沒有任何惡意，既然側翼要批評，那就言盡於此。

王世堅強調，每件事情、每個傷痛都付出慘痛代價，應該要有所成長、進步，呼籲這些批評的人，一句台灣話「不要尻穿後刣死皇帝（台語，意：屁股後罵死皇帝，只敢在背後批評）」，希望從這次教訓後，未來討論所有政治是非、大是大非時，不要再背後批評皇帝，明人不做暗事、有話直說。

王世堅指出，希望這樣的傷痛事件後，大家共同沉潛、學習，自己一向光明磊落，射箭、暗槍全都擊向我，但自己從未對別人惡言相向半句，大家都可以檢視，批評的人可以到檯面上來當面指責，我什麼時候說話傷害黨或是總召？「不要屁股後罵死皇帝」，為了國家好該批評大家有話直說，不用事後諸葛。

至於柯建銘稱，要讓國會過半何錯之有？王世堅回應，對，要讓國會過半要有正確方法，最正確方法就是下次選舉討回公道，依循美日歐等自由世界國家，朝野要協商，有這樣的方式，為何捨正途不就？自己從一開始反對大罷免，理由就是如此，今天如果民進黨是在野黨，發動大罷免有其正當性，國民黨做的不好，反對黨跟人民連一分鐘也不願意等，隨時要罷免都有正當性，即便是剛選完。

王世堅直言，但今天民進黨是執政黨，這是最大原因，要窮一切執政能做到的說服在野黨，看怎樣合縱連橫，這是民主世界真諦，人民選出來的結果要尊重，如果在野黨不講理蠻橫杯葛，我們累積正當性、在下次選舉討回公道，所有民主國家都是如此，自己不想再批評柯建銘講話，他的目的正確但不能不擇手段。

王世堅指出，目的正確就能不擇手段嗎？在野黨再這麼差，這是事實、人民也看在眼裡，但要用其他方式解決朝野對立，自己的意思是如此，我也不願意再批評柯建銘總召，自己從一開始就這樣講，只是沒有被聽進去，自己一年多來側翼、網軍、名嘴攻擊，選舉那麼多次，有一些人我一輩子沒看過、也沒來幫忙演講過，還為了譴責我，說連他不來助講了，天啊！我付不起那麼高費用，我王世堅靠自己一個就夠了。

至於前綠委鄭運鵬稱，沒必要對柯建銘總召刻薄。王世堅回應，我認同他的講法啊！不要對柯建銘總召刻薄，沒有嘛！誰刻薄就指出來，至少我王世堅到目前為止，所說的每一句話都事前就說，用的話語也算文雅啦，並沒有什麼不得體的話語。

王世堅也承認，承認726後送一包衛生紙比較直接啦，但當時是太氣憤了，明明早就可以預見的結果，為什麼要碰到這種尷尬呢？會讓黨受到很大傷害，鄭運鵬說的對，但沒人讓柯建銘難堪，自己還是願意給他最後尊重、溫暖、溫柔，這幾天相信柯建銘冷靜下來，應該聽得懂也知道該怎麼做，畢竟他是前輩，他清楚該怎麼做。

至於是否會當面建議柯建銘？王世堅僅回應，我該講的都講了，在裡面講什麼都不是啦，都會有人攻擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝典林表態參選國民黨主席！
快訊／高雄大停水39hrs　15.8萬戶受影響
民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事
快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整
快訊／李洋正式接任運動部長　揭6大政策重點
30多歲男推包皮卡住　龜頭「腫成杏鮑菇」險壞死
李千娜簽下21歲正妹女兒　不下禁愛令「早婚也可以」
獨／女狂粉騷擾曹雅雯沒錢交保　限制住居旅館距髮廊僅300公尺
快訊／19歲男大生戲水失蹤　遺體尋獲了
1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」盤中狂飆58%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

朱立倫交棒！新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整

石崇良接任衛福部長　陳菁徽：應提留才政策避免人力荒

誰來接棒朱立倫選黨主席？　賴士葆爆：有重量級大咖將參選

政院曝內閣改組16人名單　朱立倫失望：主導大罷免的人都沒事

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

「一邊一國」言論挨告　劉世芳：中華民國與中華人民共和國互不隸屬

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

朱立倫交棒！新團隊讓「有聲望重要好朋友」參與　藍白合不能變

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整

石崇良接任衛福部長　陳菁徽：應提留才政策避免人力荒

誰來接棒朱立倫選黨主席？　賴士葆爆：有重量級大咖將參選

政院曝內閣改組16人名單　朱立倫失望：主導大罷免的人都沒事

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

「一邊一國」言論挨告　劉世芳：中華民國與中華人民共和國互不隸屬

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

冷氣調26度「有開等於沒開」？一票人搖頭：溫度再低會太冷

泡麵沒煮吃下肚「一口氣吞3包」　埃及13歲少年劇烈腹痛亡

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

美網／球王辛納首輪直落3過關　喊話：身體狀態很好

71歲退休阿北當車手「打發時間」月薪31K　收款280萬這下慘了

哈士奇還沒到家就開拆 媽傻眼：這隻絕對有純

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

陳玉珍談核廢料「可放金門二膽島」　核安會回應了

傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

「本是同根生相煎何太急」　柯建銘：窮盡一切讓國會過半何錯之有

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

羅景壬限期3天道歉　國民黨冷回：要告就告

要柯建銘審時度勢　王世堅：別再謝謝指教「而是謝謝收看」

「賴清德爆粗口」瘋傳　許淑華籲查證要做

柯建銘遭圍攻　郭正亮一句話揭原因

「悲哀，我的黨」　前綠委不滿黨內猛轟柯建銘

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

輝達台灣總部9月底將拍板　黃仁勳盼明年5月開工

更多熱門

相關新聞

誰來接棒朱立倫選黨主席？　賴士葆爆：有重量級大咖將參選

誰來接棒朱立倫選黨主席？　賴士葆爆：有重量級大咖將參選

國民黨主席改選9月登場，藍營基層關注此事件。國民黨立委賴士葆今（27日）透露，將有令人意想不到的重量級人物投入黨主席選舉，「他一出來，就會讓人眼睛一亮」，不過還不能透露是誰，9月1日領表時就會知道了。

內閣改組名單曝　朱：主導大罷免的人都沒事

內閣改組名單曝　朱：主導大罷免的人都沒事

轉任行政院副秘書長　阮昭雄：不忘初衷、全力以赴

轉任行政院副秘書長　阮昭雄：不忘初衷、全力以赴

小英男孩、藍大咖女婿是冰山一角　時力：綠能蟑螂跨藍綠共犯結構

小英男孩、藍大咖女婿是冰山一角　時力：綠能蟑螂跨藍綠共犯結構

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

行政院宣布16位閣員異動　改組名單一次看

關鍵字：

柯建銘民進黨王世堅國民黨大罷免行政院民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

可能有雙颱！　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面