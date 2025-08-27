傳莊人祥升任衛福部常務次長　羅一鈞接疾管署長呼聲高

▲疾管署長莊人祥傳出接任衛福部次長，疾管署副署長羅一鈞接任署長呼聲高。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

內閣啟動必要人事改組，傳出衛福部長邱泰源確定去職，部長一職由現任健保署長石崇良出任，衛福部次長由疾管署長莊人祥升任。至於懸缺的疾管署長一職，「國民女婿」副署長羅一鈞接任呼聲高，不過羅一鈞表示「一無所悉」，強調事務官會依照新任部長任命辦理。

行政院長卓榮泰昨被問及這次內閣改組，到底會撤換多少官員，卓榮泰表示，「如果是部長加上次長，我認為人數超過5人」。今日不少內閣人事消息揭露，據媒體報導指出，衛福部長由石崇良出任，衛福部前次長周志浩退休後的懸缺，會由莊人祥接任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部人事消息一出，記者致電石崇良上午皆無人接聽；莊人祥受訪低調回應，一切依照行政院公布為主，「目前專注於疾管署業務，謝謝大家關心，如果確定會再和大家說明。」

外傳衛福部疾管署副署長羅一鈞將接任疾管署長，羅一鈞受訪表示，部內人事部次長依照行政院發佈為準，如果依照報載長官都高升，事務官會依照新任部長任命辦理，他一無所悉。羅一鈞也喊話，「歡迎外部專家來疾管署，替防疫注入新氣象。」

針對衛福部人事安排，邱泰源今日則透過衛福部幕僚以文字回應，「會全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康。」