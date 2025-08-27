　
民生消費

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬　平台推限時優惠碼享79折

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開中元節熱門品項。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年適逢「雙春閏六月」，中元普渡供品戰場較往年更為火熱，外送平台foodpanda公開中元節熱賣品項，光是肉品燒臘專賣店月賣破3000萬，除傳統三牲外，鴨肉也上榜奪下亞軍寶座。業者也同步祭出最新優惠碼，幫民眾省荷包。

根據foodpanda數據顯示，去年中元檔期成長近2成，其中以肉品為主的熟食鋪、燒臘店業績突破3000萬元，可見「現成供品」已成普渡新寵，且供品常勝軍品項也重新洗牌，除傳統三牲雞、豬、魚之外，鴨肉奪下亞軍，鵝肉品項則豪奢化，全台皆出現破千元的豪華全鵝。

其中冠軍由桃園「老天鵝鵝肉專賣店」招牌全鵝奪下，再來是台北 「雞の兄弟（永康商圈店）」的甜味鹹水鵝、彰化 「品八方（彰化金馬店）」的琥珀燒鵝。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲全台各區熱門供品曝光。

其餘供品則以水果蔬菜、乾貨為主。foodpanda整理北、中、南、東與離島各區的熱門供品選項，北部以象徵好運平安的柿子、蘋果等水果銷量最好，冷凍食品最方便；中部偏好澎湃故以「鹹餅乾」銷售稱霸全台；南部則最愛耐放好囤的「罐頭」； 東部及離島為「飲料」是熱銷品。

foodpanda同步祭出一系列生鮮雜貨優惠碼如下：

●中元普渡生鮮雜貨優惠碼懶人包

1. 9月1日至9月30日pandapro會員輸入優惠碼「會員平日七九」，可享平日限定下單滿799元打79折優惠，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「大全聯下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「統一超商下單滿329元打79折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「小北百貨下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「美廉社下單滿499元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。 

6. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「寵物公園下單滿799元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

7. 9月1日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「燦坤3C下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8. 9月1日至9月5日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「東森寵物下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

9. 9月1日至9月14日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「家樂福、家樂福超市下單滿799元打79折」優惠，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

10. 9月1日至9月14日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「屈臣氏下單滿799元打79折」優惠，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

11. 9月15日至9月30日指定用戶輸入優惠碼「平日七九折」，可享平日限定「康是美下單滿799元打79折」優惠，最高現折168元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

12. 9月每周六輸入優惠碼「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿849元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

13. 9月每周日下單全聯福利中心滿399元可獲得8%胖達幣回饋、滿699元可獲得10%胖達幣回饋，以上每次最高回饋100胖達幣，每人回饋次數各為2次，部分店家及門市不適用，數量有限、兌完為止。

▲▼ Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats首度公開台南、高雄最夯外送美食數據。（圖／Uber Eats提供）

另外，Uber Eats近日也首度公開台南、高雄今年最夯外送美食數據，根據近1年外送數據顯示，飲料訂單高達1900萬杯，以超過10%年增率速度快速增長，遠高於其他縣市，而國民美食「便當」及宵夜首選「鹹酥雞」也寫下極高的年訂購量。

進一步分析更發現南台灣的消費者熱愛吃「肉燥飯」，光是高雄的購買頻率就比台北高出47%（以肉燥飯、滷肉飯、魯肉飯等加總計算），也發現台南「肉燥飯」的訂購比例較「滷（魯）肉飯」高出82%，台北則恰好相反，「滷（魯）肉飯」的訂購比例較「肉燥飯」高出88%，反映出南北相同料理名稱習慣大不同。

「鍋燒意麵」在南台灣同樣表現亮眼，台南訂購頻率是台北的12倍，高雄也高達8倍之多；還有像是訂購鹹酥雞時對於熱狗、米血、雞皮等常見配菜的購買頻率，高於台北的2至3倍，台南、高雄也特別熱愛紅茶飲品，紅茶拿鐵、紅茶牛奶、古早味紅茶等品項，購買頻率是台北的2倍以上。

為感謝台南、高雄民眾的支持，Uber Eats祭出地區限定優惠，9月30日之前凡輸入優惠碼「南部好味道」，可於台南、高雄、屏東訂購指定美食商家享「單筆訂單滿199元打88折」優惠，最高現折100元，優惠數量有限、送完為止。

【你可能也想看】

►全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

threads網友大呼勾魂！起司變身酥脆口感加蜂蜜　逆天口感料理小白絕對要試

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬　平台推限時優惠碼享79折

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

「廣志臭襪子」變毛孩玩具！全聯蠟筆小新、寶可夢周邊最低49折

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠　美式拿鐵任選下殺

中元普渡別再買泡麵！營養師推薦「奇異果」吉利又健康

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

相關新聞

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多

媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多

中元普渡即將來臨，不少人已經開買供品了。就有網友發文分享，表示媽媽看到中元檔期有優惠，吩咐她到賣場採買「其他妳看著買」，沒想到最後2姊妹買了兩大車，由老爸買單，還慶幸有升級黑卡可享不錯的回饋。貼文一出不少笑說，「媽媽回家會不會嚇到，也買太多」。

全家零食、冰品飲料「買1送1」

全家零食、冰品飲料「買1送1」

台東縣議會舉辦中元普度祈福法會

台東縣議會舉辦中元普度祈福法會

中元普渡拜關鍵1物　「讓你整個鬼月都不用怕」

中元普渡拜關鍵1物　「讓你整個鬼月都不用怕」

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝

關鍵字：

中元節foodpanda普渡供品Uber Eats

讀者迴響

