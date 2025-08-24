中元普渡拜關鍵1物　「讓你整個鬼月都不用怕」

▲中元普渡。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

農曆7月鬼門開，一年一度的中元普渡即將到來。對此，命理專家雨揚老師分享，「中元普渡的空心菜湯居然是大重點，讓你鬼門開整個月都不用怕。」

雨揚老師23日在臉書說，你有聽過京都人請你喝咖啡的笑話嗎？假如你去京都人家裡作客，當對方問你「要不要再喝杯咖啡」，其實是委婉地趕你回家的意思。

雨揚老師指出，普度桌上也有類似這樣拐彎抹角趕人的東西，那就是一鍋空心菜湯，空心菜湯遵循古法製作，要泡在無鹽無油的滾水裡，並且燙一下就起鍋，還不能煮熟！聽起來就覺得不美味。

▼空心菜常是桌上佳餚。（示意圖／VCG）



雨揚老師指出，有人說，這一道「佳餚」是暗示著，空心就是無心，「無心留客，請你吃完就走」；而半生不熟則代表人鬼疏途，我們「不熟」，台灣人真的是諧音梗用好用滿！

雨揚老師提到，另有一說則是跟佛教有關係，傳說餓鬼道的鬼魂因為業力懲罰，讓食道變得窄小，喝不了水，食物又難以下嚥，飢餓難耐又常常火燒心；而空心菜則暫時充當餓鬼的食道，讓祂們得以享用一頓飽餐。

雨揚老師說，不論哪一種說法，都顯示著世人的慈悲心，但人鬼已經不同世界，最好彼此都保持著美麗的距離，吃完別再來，敦促對方趕緊投胎。