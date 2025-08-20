台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

▲Uber Eats首度公開台南、高雄最夯外送美食數據。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」首度公開台南、高雄今年最夯外送美食數據，包括便當、鹹酥雞蟬聯最受歡迎品項，經典小吃如「鍋燒意麵」、「肉燥飯」表現更是遙遙領先其他地區。

根據近1年外送數據顯示，Uber Eats為南台灣商家數最多的外送平台，同時飲料訂單高達1900萬杯，更以超過10%年增率速度快速增長，遠高於其他縣市，而國民美食「便當」及宵夜首選「鹹酥雞」也寫下極高的年訂購量。

▲南台灣超愛吃肉燥飯。（示意圖／記者姜國輝攝）

進一步分析更發現南台灣的消費者熱愛吃「肉燥飯」，光是高雄的購買頻率就比台北高出47%（以肉燥飯、滷肉飯、魯肉飯等加總計算），也發現台南「肉燥飯」的訂購比例較「滷（魯）肉飯」高出82%，台北則恰好相反，「滷（魯）肉飯」的訂購比例較「肉燥飯」高出88%，反映出南北相同料理名稱習慣大不同。

此外，「鍋燒意麵」在南台灣同樣表現亮眼，台南訂購頻率是台北的12倍，高雄也高達8倍之多；還有像是訂購鹹酥雞時對於熱狗、米血、雞皮等常見配菜的購買頻率，高於台北的2至3倍，台南、高雄也特別熱愛紅茶飲品，紅茶拿鐵、紅茶牛奶、古早味紅茶等品項，購買頻率是台北的2倍以上。

為感謝台南、高雄民眾的支持，Uber Eats特意祭出地區限定優惠，即日起至9月30日凡輸入優惠碼「南部好味道」，可於台南、高雄、屏東訂購指定美食商家享「單筆訂單滿199元打88折」優惠，最高現折100元，優惠數量有限、送完為止。

▲foodpanda公開稱霸台中的「咖哩3冠王」（圖／foodpanda提供）

foodpanda近日也首度公開台中人最愛外送美食為「咖哩」，根據數據顯示，2024年咖哩美食在台中年銷量突破2億元，登上今年美食外送「最強黑馬」寶座，且今年3月至8月期間，咖哩訂單銷量也比全台平均激增4倍，深受台中人喜歡。

同時曝光稱霸台中的「咖哩3冠王」，由「HOME28 咖哩（台中樹孝店）」奪冠，Google擁4.8顆星評價、以濃厚熟成風味、美味神秘辣椒與高CP值套餐累積忠實粉絲，再來為主打日式職人風格與口味多變的「丸勝咖哩」，Google有4.4顆星評價；第三名是「小次男咖哩所（成功總店）」，擅長濃郁醬香與大份量聞名，Google也有4.4顆星評價。

另外像是「口力口里日式咖哩食堂（東海店）」、「泰潮泰式料理（西屯逢甲店）」、「泰宵張南洋咖哩」、「門前隱味一星咖哩」等，也都是在地人超愛的高評價咖哩店。