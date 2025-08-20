　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

▲▼ Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats首度公開台南、高雄最夯外送美食數據。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」首度公開台南、高雄今年最夯外送美食數據，包括便當、鹹酥雞蟬聯最受歡迎品項，經典小吃如「鍋燒意麵」、「肉燥飯」表現更是遙遙領先其他地區。

根據近1年外送數據顯示，Uber Eats為南台灣商家數最多的外送平台，同時飲料訂單高達1900萬杯，更以超過10%年增率速度快速增長，遠高於其他縣市，而國民美食「便當」及宵夜首選「鹹酥雞」也寫下極高的年訂購量。

▲▼台南,永記虱目魚丸,傳統美食,肉燥飯,虱目魚丸,蝦捲。（圖／記者姜國輝攝）

▲南台灣超愛吃肉燥飯。（示意圖／記者姜國輝攝）

進一步分析更發現南台灣的消費者熱愛吃「肉燥飯」，光是高雄的購買頻率就比台北高出47%（以肉燥飯、滷肉飯、魯肉飯等加總計算），也發現台南「肉燥飯」的訂購比例較「滷（魯）肉飯」高出82%，台北則恰好相反，「滷（魯）肉飯」的訂購比例較「肉燥飯」高出88%，反映出南北相同料理名稱習慣大不同。

此外，「鍋燒意麵」在南台灣同樣表現亮眼，台南訂購頻率是台北的12倍，高雄也高達8倍之多；還有像是訂購鹹酥雞時對於熱狗、米血、雞皮等常見配菜的購買頻率，高於台北的2至3倍，台南、高雄也特別熱愛紅茶飲品，紅茶拿鐵、紅茶牛奶、古早味紅茶等品項，購買頻率是台北的2倍以上。

為感謝台南、高雄民眾的支持，Uber Eats特意祭出地區限定優惠，即日起至9月30日凡輸入優惠碼「南部好味道」，可於台南、高雄、屏東訂購指定美食商家享「單筆訂單滿199元打88折」優惠，最高現折100元，優惠數量有限、送完為止。

▲▼foodpanda公開稱霸台中的「咖哩3冠王」（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開稱霸台中的「咖哩3冠王」（圖／foodpanda提供）

foodpanda近日也首度公開台中人最愛外送美食為「咖哩」，根據數據顯示，2024年咖哩美食在台中年銷量突破2億元，登上今年美食外送「最強黑馬」寶座，且今年3月至8月期間，咖哩訂單銷量也比全台平均激增4倍，深受台中人喜歡。

同時曝光稱霸台中的「咖哩3冠王」，由「HOME28 咖哩（台中樹孝店）」奪冠，Google擁4.8顆星評價、以濃厚熟成風味、美味神秘辣椒與高CP值套餐累積忠實粉絲，再來為主打日式職人風格與口味多變的「丸勝咖哩」，Google有4.4顆星評價；第三名是「小次男咖哩所（成功總店）」，擅長濃郁醬香與大份量聞名，Google也有4.4顆星評價。

另外像是「口力口里日式咖哩食堂（東海店）」、「泰潮泰式料理（西屯逢甲店）」、「泰宵張南洋咖哩」、「門前隱味一星咖哩」等，也都是在地人超愛的高評價咖哩店。

【你可能也想看】

►拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1
►獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光
►肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」
台中63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人
快訊／TBC違法下架5頻道慘了！
快訊／新北男墜樓死亡！　妻返家見丈夫躺路邊
快訊／台股重挫！　金管會拋關鍵數據提振士氣
罕見夏季禽流感狂襲！鹿港又10萬隻鵪鶉中鏢　彰化8天撲殺17
《天龍八部》喬峰5年走不出喪妻之痛！　坦言已失業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】積雪草×薑黃引領美膚新革命！渃學院8/18植物外泌體新品上市發表會

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

三商炸雞限時20天「買1送1」　加碼棒腿買6送6

7-11今起咖啡「買2送2」還有吉伊卡哇杯！超商連5天優惠懶人包

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成！海地博士生成門市人氣王

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

刮刮樂千萬回饋祭開搶！「三重收穫」超有感　超商購物金早買早享用！

7-11首創「商品許願池」功能！會員訂閱制「咖啡最高省770元」

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【廣編】積雪草×薑黃引領美膚新革命！渃學院8/18植物外泌體新品上市發表會

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

三商炸雞限時20天「買1送1」　加碼棒腿買6送6

7-11今起咖啡「買2送2」還有吉伊卡哇杯！超商連5天優惠懶人包

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成！海地博士生成門市人氣王

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

刮刮樂千萬回饋祭開搶！「三重收穫」超有感　超商購物金早買早享用！

7-11首創「商品許願池」功能！會員訂閱制「咖啡最高省770元」

立宗哥的小故事！　盛讚簡浩是讓夢想家安定的最後拼圖

54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男崩潰喊1句　兩派戰翻了

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

他戴工作證混進洪暐哲演唱會　身份曝光竟是韓男團成員！

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

水果太甜不敢吃？醫曝重點在「份量」　吃對可降糖尿病風險近4成

張育成大讚「是有的」　朱承洋「男人直球對決」被敲安打也不後悔

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

已婚也能辣翻！「行走的衣架」孔曉振透視內衣太性感　大秀美腿氣勢超強

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

消費熱門新聞

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

刮刮樂千萬回饋祭開搶

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

7-11首創推出「商品許願池」功能

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場

德國雙人首發路跑送高CP物資包

更多熱門

相關新聞

台北國泰萬怡Buffet推晚鳥買一送一

台北國泰萬怡Buffet推晚鳥買一送一

搶攻七夕情人節約會聚餐商機，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自8月16日起至11月15日推出「肉食主義」全新主題菜色，同時10月30日前晚間8點後入場用餐，即享晚鳥買一送一優惠，平均每人760元。

雅室牛排台中七期店試營運

雅室牛排台中七期店試營運

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

爭鮮推「DINOTAENG矮袋鼠」限量周邊　首波5款8/20開賣

爭鮮推「DINOTAENG矮袋鼠」限量周邊　首波5款8/20開賣

手搖飲推「柚香林萌」淋手打奶霜

手搖飲推「柚香林萌」淋手打奶霜

關鍵字：

美食情報美食雲Uber Eatsfoodpanda

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面