媽說普渡品「妳看著買」！女兒狂掃好市多笑：她沒意識到嚴重性

記者王麗琴／綜合報導

中元普渡即將來臨，不少人已經開採買供品了。就有網友發文分享，表示媽媽看到中元檔期有優惠，吩咐她到賣場採買「其他妳看著買」，沒想到最後2姊妹買了兩大車，由老爸買單，還慶幸有升級黑卡可享不錯的回饋。貼文一出不少笑說，「媽媽回家會不會嚇到，也買太多」。

原PO昨（26）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，在國外旅遊的媽媽看到好市多中元檔優惠DM，便要她們到好市多採購指定選項。原PO調侃表示，當媽媽說出「其他妳看著買」這句話時，應該還沒意識到事情的嚴重性，因為買完媽咪指定就自由開買，最後買了兩大車，由老爸買單，還慶幸有升黑卡可享不錯的回饋，中秋和黑五都用得到。她還發現，現場大家購物車都堆高高，好奇這波中元節大家買了什物好物，她語帶遺憾地說，「畢竟我們車子空間有限，有好多沒買！」

貼文一出，網友們笑說：「媽媽回家會不會嚇到，也買太多！」「我上禮拜去大家的購物車真的一個比一個誇張，好像都不用錢的」、「這樣算少了吧，其他我看著買的話，沒有三車是不會離開的」、「最近真的好多人推車都好滿，真的五花八門的普渡品」。

還有人好奇，到好市多採購都是一箱一箱搬，叫外送可以送這麼多嗎？可以買很多箱飲料外送嗎？還有人準備本周去採購普渡品，順便連中秋節烤肉品一起買。