印尼2男「擁抱親吻」被公開鞭刑80下！　百人搶圍觀

▲印尼2名男子遭公開鞭刑，現場約有100人圍觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼亞齊省26日兩名年僅20、21歲的男子遭公開鞭刑，原因是兩人在公園廁所內擁抱親吻，被當地法院判處各80下鞭刑。

美聯社報導，當局在班達亞齊的布斯塔努薩拉汀城市公園舞台上執行公開鞭刑，現場約有100名民眾圍觀，由身穿長袍、戴面罩的執法人員持藤條鞭打兩人背部。

▲有人向警察舉報稱看見兩人進入同間廁所，警方到場後發現，兩人正在親吻擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

根據法庭記錄，兩名男子是透過交友軟體認識對方，今年4月約在公園見面，當時有居民向巡邏警察舉報稱有看見兩人進入同一間廁所，警方趕到現場後發現，兩人正在親吻擁抱，當場被捕。伊斯蘭律法法庭認定，兩人的行為可能導致被禁止的同性性關係。

▲根據法庭記錄，兩名男子是透過交友軟體認識對方。（圖／達志影像／美聯社）

亞齊是印尼唯一實施伊斯蘭律法的省，針對道德犯罪可處最高100下鞭刑，包括同性性行為、未婚性行為等。

針對這次的公開鞭刑，國際特赦組織26日發聲明譴責，並稱成年人之間的自願親密關係永遠不應被定罪。不過當地居民薩普特拉（Aulia Saputra）卻認為這項懲罰具有嚇阻效果，或許可防止其他違反伊斯蘭律法的行為發生，「希望鞭刑能讓違法者記取教訓，產生嚇阻作用，避免類似事件再次發生」。