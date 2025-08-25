　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

劍魚登陸越南！屋頂掀翻、樹木倒塌　總理親下令：加快撤離

▲▼ 劍魚颱風登陸越南 。（圖／路透）

▲劍魚颱風25日登陸越南 。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

越南國家氣象機構表示，劍魚颱風（Kajiki）已經在25日下午登陸越南，總理已下令各級政府保持高度戒備狀態，調派直升機協助疏散撤離行動。

▲▼ 劍魚颱風登陸越南 。（圖／路透）

BBC、Vietnam News等報導，越南認定劍魚颱風可能是今年最強颱，在颱風登陸之前，中部多省就已經出現強風大雨，特別是義安省（Nghe An）、河靜省（Ha Tinh）等地，進入高度戒備狀態。學校、海灘關閉，中部地區2座機場航班暫停，部分客運列車停駛。

義安省榮市（Vinh City）將是受到劍魚颱風影響最劇烈的地區之一，當地一間飯店使用沙袋以及其他工具進行加固，防止設施受到損壞。

▲▼ 劍魚颱風登陸越南 。（圖／路透）

▲▼ 劍魚颱風登陸越南 。（圖／路透）

另據越南快訊整理出來的各地通報，義安省有燈柱、樹木倒塌，河靜省Sam Son海灘、Thien Cam沿岸地區浪高2至3公尺，樹木、電桿倒塌，部分商家與民宅的鐵皮瓦片屋頂被掀翻摧毀。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）25日指示各部會、機構以及地方當局採取行動，保持最高戒備狀態，加快危險地區的疏散撤離行動，調派直升機進行疏散，「保護生命與財產安全是首要任務」。

當局已下令疏散撤離中部多個省份超過50萬人，敦促民眾待在室內，並警告強降雨可能引發暴洪與土石流等災情。當局表示，劍魚颱風的威力強度與去年摩羯颱風（Yagi）相當；摩羯颱風被越南認定是30年來最強颱，造成約300人死亡。

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

