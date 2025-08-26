女乘客「噴飛墜橋」驚悚畫面曝！曼谷騎士打瞌睡　自撞護欄釀禍

▲女乘客當場被拋飛至橋下，身受重傷。（圖／翻攝自The Thaiger，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷25日上午7時許發生一起恐怖交通事故，一名摩托計程車司機在行駛中打瞌睡，結果自撞橋樑護欄，導致坐在後方的女乘客當場從橋上被甩飛至橋下地面，並重摔在一輛路過轎車的車頂，身受重傷。

根據The Thaiger報導，TikTok網友@rnatpakan公開了這段事故過程的驚險瞬間。從影片中可以看到，女乘客從高處墜下，直接摔在轎車車頂。現場目擊者表示，事發當時該名摩托計程車騎士疑似疲勞駕駛，打瞌睡後，機車失控撞上護欄，導致後座乘客被拋出橋面。

受傷的是緬甸籍女乘客Lwin Lwin Aye，事發當下，她從橋上被甩飛，摔落天橋下的十字路口，整個人摔在一輛正好從下方經過的轎車車頂上，當場將擋風玻璃砸碎。女乘客傷勢嚴重，而肇事的摩托車駕駛則是僅受到輕傷。

救護人員趕抵現場後，發現傷者意識清醒，隨即將她緊急送往保羅卡塞醫院接受密切醫療照護。醫院方面目前尚未公開她的最新狀況，但據了解傷勢不輕。

肇事騎士Thanaphat事後坦承自己在騎車過程中不小心「睡著了」，警方已依據刑法第390條《魯莽行為致他人受傷》罪名對他提出指控。依據泰國法律，此項罪名可處1個月以下有期徒刑、1萬泰銖（約新台幣9421元）以下罰金，或者併罰。警方更警告，若被害人傷勢惡化，不排除追加更重的刑責。