國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女乘客「噴飛墜橋」驚悚畫面曝！曼谷騎士打瞌睡　自撞護欄釀禍

▲▼曼谷騎士「打瞌睡」自撞護欄！女乘客噴飛墜橋　驚悚畫面曝。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲女乘客當場被拋飛至橋下，身受重傷。（圖／翻攝自The Thaiger，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷25日上午7時許發生一起恐怖交通事故，一名摩托計程車司機在行駛中打瞌睡，結果自撞橋樑護欄，導致坐在後方的女乘客當場從橋上被甩飛至橋下地面，並重摔在一輛路過轎車的車頂，身受重傷。

▲▼曼谷騎士「打瞌睡」自撞護欄！女乘客噴飛墜橋　驚悚畫面曝。（圖／翻攝自The Thaiger）

根據The Thaiger報導，TikTok網友@rnatpakan公開了這段事故過程的驚險瞬間。從影片中可以看到，女乘客從高處墜下，直接摔在轎車車頂。現場目擊者表示，事發當時該名摩托計程車騎士疑似疲勞駕駛，打瞌睡後，機車失控撞上護欄，導致後座乘客被拋出橋面。

受傷的是緬甸籍女乘客Lwin Lwin Aye，事發當下，她從橋上被甩飛，摔落天橋下的十字路口，整個人摔在一輛正好從下方經過的轎車車頂上，當場將擋風玻璃砸碎。女乘客傷勢嚴重，而肇事的摩托車駕駛則是僅受到輕傷。

▲▼曼谷騎士「打瞌睡」自撞護欄！女乘客噴飛墜橋　驚悚畫面曝。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲▼曼谷騎士「打瞌睡」自撞護欄！女乘客噴飛墜橋　驚悚畫面曝。（圖／翻攝自The Thaiger）

救護人員趕抵現場後，發現傷者意識清醒，隨即將她緊急送往保羅卡塞醫院接受密切醫療照護。醫院方面目前尚未公開她的最新狀況，但據了解傷勢不輕。

肇事騎士Thanaphat事後坦承自己在騎車過程中不小心「睡著了」，警方已依據刑法第390條《魯莽行為致他人受傷》罪名對他提出指控。依據泰國法律，此項罪名可處1個月以下有期徒刑、1萬泰銖（約新台幣9421元）以下罰金，或者併罰。警方更警告，若被害人傷勢惡化，不排除追加更重的刑責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日女偶像穿內衣逛老街！「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告
公開王鶴棣吵架女友音檔！爆料網友被平台禁言…陸網預言最慘下場
快訊／「芝蔴街美語」母公司財報出包　最快明年1／2終止上櫃
A7接待中心成火海　在地曝：部分空間改賣家電
小貓誤入老虎園　被叼走咬死

關鍵字：

泰國車禍摩托車女乘客交通事故東南亞要聞

