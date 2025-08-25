印尼14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」　男友、親哥落網

▲印尼一名14歲少女自殺，警方卻發現案情有多處可疑點。（圖／翻攝自kumparan）

記者王佩翊／編譯

印尼北蘇門答臘省拉布漢巴圖南縣（Labuhanbatu Selatan）近日發生一起14歲少女自殺的案件，但是少女遺體的胸前卻有可疑抓傷。經過調查，少女死亡時已經懷孕，疑似因不堪心理壓力選擇了斷性命。警方認為少女的親哥哥與男友涉嫌重大，目前已將2人逮捕。

根據kumparan報導，14歲少女8月22日被發現死亡，初步判定為上吊自殺。然而，警方在檢查屍體時發現少女的胸部有異常抓痕，懷疑案情不單純，因此進一步展開調查。為了釐清案情，警方更將少女的遺體開棺驗屍。

根據警方調查，少女疑似是因未成年懷孕的心理壓力而自我了結生命。警方調查後，鎖定2名嫌犯，分別是少女的25歲親哥哥及20歲男友，並在25日正式將兩人列為嫌疑人。

調查顯示，少女的哥哥涉嫌對其猥褻。根據目擊者的說法，少女的母親曾發現兒子對妹妹有「不正當舉動」，因此鄭重警告他「不要這樣做，她是你的妹妹」。然而，男子仍然猥褻妹妹。

警方進一步指出，少女的男朋友則涉嫌性侵被害人，並可能是導致她懷孕的原因。警方在少女的聊天記錄中發現，她曾向男友提到自己懷孕且月經延遲，並表達擔憂。男友則回覆說，「不用擔心，我會負責。」根據對話紀錄推測，少女懷孕時間約為1個月。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995