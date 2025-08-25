　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」　男友、親哥落網

▲▼印尼14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」　男友、親哥落網。（圖／翻攝自kumparan）

▲印尼一名14歲少女自殺，警方卻發現案情有多處可疑點。（圖／翻攝自kumparan）

記者王佩翊／編譯

印尼北蘇門答臘省拉布漢巴圖南縣（Labuhanbatu Selatan）近日發生一起14歲少女自殺的案件，但是少女遺體的胸前卻有可疑抓傷。經過調查，少女死亡時已經懷孕，疑似因不堪心理壓力選擇了斷性命。警方認為少女的親哥哥與男友涉嫌重大，目前已將2人逮捕。

根據kumparan報導，14歲少女8月22日被發現死亡，初步判定為上吊自殺。然而，警方在檢查屍體時發現少女的胸部有異常抓痕，懷疑案情不單純，因此進一步展開調查。為了釐清案情，警方更將少女的遺體開棺驗屍。

根據警方調查，少女疑似是因未成年懷孕的心理壓力而自我了結生命。警方調查後，鎖定2名嫌犯，分別是少女的25歲親哥哥及20歲男友，並在25日正式將兩人列為嫌疑人。

調查顯示，少女的哥哥涉嫌對其猥褻。根據目擊者的說法，少女的母親曾發現兒子對妹妹有「不正當舉動」，因此鄭重警告他「不要這樣做，她是你的妹妹」。然而，男子仍然猥褻妹妹。

警方進一步指出，少女的男朋友則涉嫌性侵被害人，並可能是導致她懷孕的原因。警方在少女的聊天記錄中發現，她曾向男友提到自己懷孕且月經延遲，並表達擔憂。男友則回覆說，「不用擔心，我會負責。」根據對話紀錄推測，少女懷孕時間約為1個月。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透一注獨得5.97億　中獎人現身領走
快訊／經濟部「綠能推動中心」爆弊案　22路大搜索
美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件
快訊／下班注意！7縣市大雨特報　下到晚上
被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃
女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了
快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！暴雨持續1小時
獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定
快訊／00940公告最新配息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓派團訪中轉交親筆信！邀請習近平「出席APEC」：尊重一個中國

挑戰天山最高峰　她斷腿受困12天「遺體長眠海拔7000多公尺」

日本囚犯「遭獄友活活打死」滿頭血倒地！　熱水壺成殺人凶器

川普親家公開信轟馬克宏「縱容反猶」　法外交部控：干預內政

女無執照「用強力膠做牙齒貼片」收費近10萬　害人滿口爛牙被捕

節目讚譽蔣介石「台灣民主之父」被罵爆　日本電視台道歉了！

不想付子女扶養費！　男找麻吉「代做DNA鑑定」遭判刑

日經：台積電2奈米製程「停用中國生產設備」　因應美法規限制

印尼14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」　男友、親哥落網

遊樂設施奪命！座椅高速旋轉「重擊頭部」　28歲員工慘死

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

南韓派團訪中轉交親筆信！邀請習近平「出席APEC」：尊重一個中國

挑戰天山最高峰　她斷腿受困12天「遺體長眠海拔7000多公尺」

日本囚犯「遭獄友活活打死」滿頭血倒地！　熱水壺成殺人凶器

川普親家公開信轟馬克宏「縱容反猶」　法外交部控：干預內政

女無執照「用強力膠做牙齒貼片」收費近10萬　害人滿口爛牙被捕

節目讚譽蔣介石「台灣民主之父」被罵爆　日本電視台道歉了！

不想付子女扶養費！　男找麻吉「代做DNA鑑定」遭判刑

日經：台積電2奈米製程「停用中國生產設備」　因應美法規限制

印尼14歲懷孕少女自殺！屍體胸部「可疑抓痕」　男友、親哥落網

遊樂設施奪命！座椅高速旋轉「重擊頭部」　28歲員工慘死

一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

橘色瓶身美到犯規！超商最新「顏值系茶飲」網推質感爆棚必收

狗狗每周翹家2次「跑去美容院洗澡」　主人接通知傻：以為走丟了

LINE免費貼圖好康上架！　4款金融相關搶客中

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高　中獎人已入袋

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

美洲盃爆發衝突！馬刺小將飆進致勝球後揮拳恐遭禁賽

飼主半夜出門上班　拉拉兄妹睏到「眼睛睜不開」仍堅持送行

諾穩愛心會捐復康巴士　黃偉哲：攜手打造友善台南

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

國際熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

4.6億豪宅血案！　加州富豪射殺妻女後輕生

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」刺胸

幫女兒買可愛洋裝　媽發現「一堆色色字」嚇壞

女賓客婚禮熱舞「突暴斃」！倒地畫面曝

行動電源太燙「塞冰箱降溫」！日男險燒掉房間

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

啃肉致死　首例人類感染螺旋蠅蛆病

11歲女童在家生下嬰兒　失職爸媽被捕

戀童癖死刑前自殺　檢：幫納稅人省錢

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

更多熱門

相關新聞

用路人嚇壞！台88拖板車「沿路掉砂石包」

用路人嚇壞！台88拖板車「沿路掉砂石包」

高雄一輛拖板車載著大批砂石包今（25）日行駛在台88快速道路西向18公里處時，疑似貨物未綁妥，沿路不停掉落，不少用路人見狀連忙通報。警方表示，駕駛行為已違規，將依法舉發，可處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女怒告

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女怒告

即／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕

即／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕

戀童癖死刑前自殺　檢：幫納稅人省錢

戀童癖死刑前自殺　檢：幫納稅人省錢

劍魚將登陸！越南大規模撤離　機場關閉

劍魚將登陸！越南大規模撤離　機場關閉

關鍵字：

印尼自殺少女性侵警方東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面