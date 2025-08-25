劍魚颱風下午登陸！越南大規模撤離機場關閉　浪高9.5公尺

▲劍魚颱風即將登陸越南，相關人員把船隻拖上岸。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

劍魚颱風（Kajiki）25日持續進逼越南，預計當地下午1時左右登陸，當局已啟動大規模撤離行動，學校與2座機場關閉。越南政府25日表示，目前已有約3萬人從沿海地區撤離。

法新社、越南快訊等報導，劍魚颱風是今年影響越南的第5個颱風，其威力強度與去年襲擊越南北部的摩羯颱風（Yagi）相當，目前正在海面上，北部灣（Gulf of Tonkin）出現9.5公尺浪高。越南國家水文氣象預報中心指出，劍魚颱風將挾帶每小時157公里的風速登陸越南。

濱海城市Vinh淹水，清晨街道空無一人，大多數商家與餐廳關門，居民與商家拿出沙袋堆放自家門口。河靜省（Ha Tinh）自凌晨2時起降下間歇性大雨，清晨5點半雨勢猛烈，天琴海灘（Thien Cam Beach）6時30分出現強風大雨，小型旅館暫停接待住客，低矮民宅住戶被疏散撤離至附近的度假村。沿海地區出現樹木傾倒的狀況。

越南政府25日表示，目前已有約3萬人從沿海地區撤離，至今動員超過1萬6500名士兵以及10萬7000名準軍事人員協助疏散。

越南當局表示，沿海5省將疏散撤離超過32萬5500人，前往學校等公共建築避難。預計26日凌晨4時劍魚颱風就會抵達寮國，並減弱為熱帶低氣壓。