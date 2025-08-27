　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院宣布16位閣員異動！改組名單一次看　卓榮泰領軍AI行動內閣2.0

▲▼行政院長卓榮泰前往立法院進行專案報告，會前接受媒體聯訪媒體關注的焦點還是在內閣改組進度。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免落幕後，賴政府著手進行執政團隊調整。行政院今（27日）正式宣布人事調整方案，發言人李慧芝表示，此次內閣改組從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共有16位閣員調整異動。

為回應國人對於政府的各項期待，李慧芝今表示，行政院長卓榮泰自本週日（24日）起即依照賴清德總統指示，對於行政團隊陣型啟動大規模的調整，讓「AI行動內閣」執政團隊再升級為「2.0」版，加速行動也讓施政更加有感。

李慧芝指出，本次「AI行動內閣2.0」陣容，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共有16位閣員調整異動。

首先，行政院秘書長將由現任總統府副秘書長張惇涵接任，張惇涵從地方到中央政府行政及政務資歷完整，對於政府政策熟稔，未來將發揮溝通長才協調鼎鼐。

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府副秘書長張惇涵將接任行政院秘書長。（圖／記者湯興漢攝）

現任行政院龔明鑫秘書長則將接任經濟部長，龔明鑫曾任國發會主委及經濟部政務次長，接下來將為國家整體經濟策略掌舵，為台灣產業、貿易及經濟基礎建設確立下一個階段的根基。

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院秘書長龔明鑫。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院秘書長龔明鑫轉任經濟部長。（圖／記者李毓康攝）

現任僑務委員會阮昭雄副委員長將接任行政院副秘書長，持續與立法院朝野各黨團保持暢通的溝通管道，其副委員長職缺將由前新竹市議員李妍慧接任。

▲▼僑委會政務副委員長阮昭雄出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲僑委會副委員長阮昭雄接任行政院副秘書長。（圖／記者李毓康攝）

為實踐賴總統運動及體育政見，推展全民運動、推動競技運動全民化並打造台灣品牌的國際賽事等政策，運動部將於9月9日成立，並擬由2020年及2024年連兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋接任運動部部長。

現任體育署署長鄭世忠以及國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，現任體育署副署長洪志昌將接任常務次長，期望藉由最瞭解運動及體育競賽經驗的人才，透過運動體育壯大台灣。

▲▼台北羽球公開賽李洋引退儀式。（圖／記者莊喬迪攝）

▲奧運羽球雙金好手李洋將接任首任運動部長。（圖／記者莊喬迪攝）

國家發展委員會主任委員將由前中華經濟研究院院長葉俊顯出任，葉俊顯長期為政府提供建言，對於國內產業政策非常瞭解，期盼未來能夠持續發揮專業及溝通專才，為政府勾勒政策藍圖。

衛生福利部將繼續實踐賴清德總統「健康台灣」的重要政策，未來將由現任中央健康保險署石崇良署長擔任部長，並由現任疾病管制署莊人祥署長擔任常務次長。

石崇良及莊人祥不僅在過去Covid疫情肆虐全球期間為台灣奠定堅實的防疫基礎，也透過記者會方式向國人說明疫情發展狀況，期望未來也能夠透過專業與對外溝通能力，殷實推動「健康台灣」的政策。

數位發展部則將由現任次長林宜敬接任部長，其職缺將由現任台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀律師接任，期望透過兩人的專業，擘畫未來創新科技、開放資料、開放政府等數位治理議題及相關法律規範。

此外，環境部政務次長將由現任化學物質管理署謝燕儒署長接任；教育部政務次長將由銘傳大學電機工程學系劉國偉講座教授接任；原住民族委員會副主任委員將由前棒球選手陳義信接任。

李慧芝指出，卓院長將於明（28日）行政院院會後，帶領內閣團隊新成員，向國人報告「AI行動內閣2.0」的新隊形。

▼卓榮泰內閣16人異動名單。（圖／資料照，點圖放大）

▲▼卓榮泰內閣16人異動名單。（圖／資料照）

08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！
快訊／高雄大停水39hrs　15.8萬戶受影響
民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事
快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整
快訊／李洋正式接任運動部長　揭6大政策重點
30多歲男推包皮卡住　龜頭「腫成杏鮑菇」險壞死
李千娜簽下21歲正妹女兒　不下禁愛令「早婚也可以」
獨／女狂粉騷擾曹雅雯沒錢交保　限制住居旅館距髮廊僅300公尺
快訊／19歲男大生戲水失蹤　遺體尋獲了
1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」盤中狂飆58%

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

