傳內閣異動15人　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部、葉俊顯掌國發會

▲健保署長石崇良將升任衛福部長。（圖／記者洪巧藍攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免落幕後，賴政府著手進行執政團隊調整，外傳此波部長、次長調整多達15人，秘書長龔明鑫接任經濟部長；國發會主委由現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任；衛福部長由健保署長石崇良升任；數發部長由次長林宜敬扶正；首任運動部長確定由奧運金牌名將李洋接任；行政院副秘書長由僑委會副委員長阮昭雄接任。相關內閣人事調整預計在明日行政院會後，由院長卓榮泰親自主持記者會宣布。

針對內閣改組進度，行政院長卓榮泰昨赴立院專案報告時提到，過去將近1個月來，他跟賴總統有多次的討論與交換意見，共同覺得未來國家在財政結構跟體質上及施政順序上，行政院、立法院互動模式上，都必須調整，內閣人事也要全盤思考。他說，一直希望賴總統能做更大空間的全盤性考量，而賴總統希望此時穩定局勢，國家還是要繼續往前走。

上週已曝光，經濟部長郭智輝請辭，部長一職由政院秘書長龔明鑫轉任；政院秘書長一職則由總統府副秘書長張惇涵出任。另外，國發會將由學界智庫出身葉俊顯接任；衛福部長將由健保署長石崇良接任，疾管署長莊人祥將出任常次。

另外，卓榮泰上任後一手催生運動部，9月9日將掛牌成立，執政團隊盼以人事亮點打響第一砲，因此首任部長延攬奧運羽球雙金得主李洋接任。次長方面，現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌接任。

數發部長由次長林宜敬扶正，台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀將接任其政務次長遺缺。另外，原民會副主委部分，將由前職棒選手、台灣傳奇投手「假日飛刀手」陳義信出任。

據傳，相關人事規劃將在明天的行政院會通過，會後由院長卓榮泰親自主持記者會宣布，預計下週一、9月1日交接，新團隊正式上路。

▲奧運雙金李洋將出任首任運動部長。（圖／記者莊喬迪攝）