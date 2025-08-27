籲本周公布內閣名單　林俊憲：民怨多大改組幅度就要多大

▲民進黨立委林俊憲。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨首度主持黨務主管會報時，分享「222法則」，也就是回應不要超過200個字、圖片不要超過2張以及影片不要超過2分鐘。對此，民進黨立委林俊憲今（27日）大讚，「徐國勇抓到重點」，過去做得不夠好的，現在府、院、黨、黨團、黨公職要有這樣的改善。另針對內閣改組部分，林俊憲則說，應該在本周全面公布，民怨越大，改組幅度就要有多大。

針對徐國勇「222法則」，林俊憲今受訪時表示，大罷免期間，尤其這段期間以來，經常收到支持者或黨內意見，認為很多議題反應不夠快速，尤其對事實澄清，「因為現在確實受到假訊息、抹黑扭曲非常嚴重」。

林俊憲認為，相對應對手攻擊速度非常快，總統講完話沒多久，就捏造總統講粗話，「我們反應速度當然要更快，徐國勇抓到重點」，了解現在優先要處理的就是迅速回應，尤其相關抹黑扭曲的事實澄清，「過去我們做不好」，現在府、院、黨、黨團、黨公職要有這樣的改善。

媒體也關心，傳出內閣改組人數超過5人，加上新成立的運動部及3名次長，最少動9人，有詢問過黨籍立委？林俊憲說，都尊重院長、總統的人事權，只是這次內閣改組最重要是回應民意對變革的期待，也確實民進黨應該要迅速整隊，並在本周改組全部來公布，讓新團隊能即刻投入工作，民怨越大，改組幅度就要有多大。