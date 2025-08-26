傳邱泰源已打包辦公室　衛福部駁「絕無此事」

▲衛福部長邱泰源遭傳拒絕自行請辭，26日赴立院備詢時面對媒體追問辭職信寫了沒時不發一語快閃離開。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第二波大罷免結束後，賴清德總統宣布啟動必要人事改組，衛福部長邱泰源遭屢遭點名下台，下午更傳出已開始打包辦公室，還傳出將由次長呂建德將暫代部長。衛福部今（26）日晚間針對部長打包回應「絕無此事」，另也澄清呂建德代理部長一事也是前穴來風。

行政院長卓榮泰今日被問及這次內閣改組，到底會撤換多少官員，卓榮泰表示，「如果是部長加上次長，我認為人數超過5人」。

邱泰源近期因為「敬佩說」、「名利說」爭議不斷，遭外界批評政策方向不明、溝通不暢，急診壅塞、醫護血汗等問題未解，被認為是「問題閣員」，日前還一度傳出邱泰源拒絕發出請辭信，導致改組的進程受阻，不過卓榮泰已澄清是問邱對未來工作有沒有什麼長遠計畫；邱泰源也說，沒有（寫辭職信）這回事。

不過針對邱泰源去留傳言仍不斷，今日更一度傳出他下午已經開始打包辦公室，衛福部今日晚間澄清「絕無此事」。另邱泰源原本明日無公開行程，衛福部後續也更正，明日下午2點半邱將會出席立法院朝野黨團協商。

針對部分媒體指出呂建德將代理衛福部部長一事，衛福部澄清「為空穴來風，目前部內並未接獲任何指示，敬請各界勿以訛傳訛，也盼有心人士勿見縫插針、散布不實資訊，整體人事佈局應以執政團隊正式發布為主。」