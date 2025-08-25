　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「貝貝老師」倒在停車格亡　新竹到台中流浪...逃院不到1天過世

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中醫院前停車格昨晚被人發現有男子倒臥陳屍。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

戶籍在新竹的一名貝男（32歲）不明原因在台中四處遊蕩，居無定所變成街友，昨日因病被送醫，又自行離院，結果被發現陳屍在台中醫院前的機車停車格內。貝男曾自稱是「貝貝老師」在補習班服務多年，協助課輔，近年卻隻身在台中流浪，身心都受疾病之苦，與家屬也較無聯繫。

昨日晚間7時38分，台中醫院急診室外的停車格內，有民眾發現男子倒臥後，且看上去已經無呼吸心跳，警方與救護人員隨即到場處理，發現男子已經明顯死亡。鑑識人員勘查現場後，並調閱監視器畫面，初步認定現場並無可疑情況，懷疑是疾病因素導致，並確認死者為32歲貝男，由警方通知家屬前來製作筆錄，家屬對死因並無異議。

▲▼台中男泡澡昏迷。（圖／記者許權毅攝）

▲貝男昨日上午自行離院，疑似就在醫院附近走動。（圖／記者許權毅攝）

據了解，貝男患有急性腎臟炎，23日就曾在東區路倒被送往醫院，不過入院後疑似不適應環境，趁醫護人員不備偷跑出院，24日上午就已經不見人影，疑似就在醫院附近游走，直到晚間，才被要牽車的民眾發現，人躺在機車停車格內，明顯死亡。

據悉，原本是新竹人的貝男，不明原因到台中生活，卻居無定所，又疑似受疾病困擾，身體狀況不佳。不過，貝男曾在臉書上分享，自己喜歡唱歌跳舞，並且在補習班任教過，負責孩子課後輔導，且時間長達8年以上，還被孩子們稱為「貝貝老師」，卻被人發現陳屍在台中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中包手哥毒駕酒駕撞死人！哀求交保
颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上
大罷免32：0慘敗　Cheap「不代表人民真的喜歡國民黨」曝
台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望
未來一周雨勢！明天雨區擴大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男對露營客拍照不肯刪　慘遭5人圍毆「手機折斷丟山谷」

台中包手哥毒駕酒駕撞死人！得蜂窩性組織炎哀求交保　法官不准

搶救老茶行火警！雲梯車駕駛忙救災忘拉手煞…龜速撞消防車

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力　海巡馳援助和解

「貝貝老師」倒在停車格亡　新竹到台中流浪...逃院不到1天過世

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

獨／在西門町酒館辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定理由曝

2惡賊夜闖竹筍園失風…揮刀棍暴打園主！　警方12小時火速逮人

快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

台中套房惡火釀雙亡！情侶交往1年遇死劫　家屬悲痛認屍

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

台中男對露營客拍照不肯刪　慘遭5人圍毆「手機折斷丟山谷」

台中包手哥毒駕酒駕撞死人！得蜂窩性組織炎哀求交保　法官不准

搶救老茶行火警！雲梯車駕駛忙救災忘拉手煞…龜速撞消防車

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力　海巡馳援助和解

「貝貝老師」倒在停車格亡　新竹到台中流浪...逃院不到1天過世

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

獨／在西門町酒館辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定理由曝

2惡賊夜闖竹筍園失風…揮刀棍暴打園主！　警方12小時火速逮人

快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

台中套房惡火釀雙亡！情侶交往1年遇死劫　家屬悲痛認屍

「上來帥一下」爆紅！冠軍教練駱政宇親曝奪冠關鍵字：享受

機捷A21、大溪稀有住宅區「標售」！　投標截止時間曝

千年貓妖愛上捉妖天師！田曦薇《子夜歸》嫁給許凱　台灣Disney+獨家熱播中

困擾農民30多年　蘇俊賓走進社區宣導清除外來種小花蔓澤蘭

美國取消小額包裹免稅　中華郵政暫停收寄美國商品但有為快遞業代收

台中男對露營客拍照不肯刪　慘遭5人圍毆「手機折斷丟山谷」

暗示別再凍刪國防預算？　AIT見藍委談美台防衛合作

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

敏盛醫院提供全方位運動醫療　助桃園優秀運動選手健康照護

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

10短裙露肩辣妹街上狂奔！全進警局原因曝

獨／信義區超跑巷傻眼畫面曝　和尚擁吻女子1分鐘

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大

即／「綠能推動中心」爆收賄　前副執行長遭搜索約談

快訊／抓到了！新店男「瓦斯罐縱火」　落網坦承犯案

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

更多熱門

相關新聞

台中惡火情侶雙亡　交往1年遇死劫

台中惡火情侶雙亡　交往1年遇死劫

台中市豐原區今日凌晨傳出嚴重火警，釀李男張女情侶檔死亡。張女哥哥說，兩人交往約1年左右，但平時也不會過問感情狀況，李男妹妹說法雷同，說哥哥平時跟家中聯繫也不多。雙方家屬進入冷凍櫃認屍，悲痛不斷拭淚。

帳單變蝸牛大餐　啃出洞還有口水

帳單變蝸牛大餐　啃出洞還有口水

即／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕

即／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕

一中商圈老字號紅茶店「翁記」火警

一中商圈老字號紅茶店「翁記」火警

豐原火警情侶雙亡　警去年獲報2人酒後吵架

豐原火警情侶雙亡　警去年獲報2人酒後吵架

關鍵字：

台中老師疾病醫院停車格死亡流浪

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

可能又有新颱風　預估路徑曝

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面