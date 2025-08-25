「貝貝老師」倒在停車格亡　新竹到台中流浪...逃院不到1天過世

▲台中醫院前停車格昨晚被人發現有男子倒臥陳屍。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

戶籍在新竹的一名貝男（32歲）不明原因在台中四處遊蕩，居無定所變成街友，昨日因病被送醫，又自行離院，結果被發現陳屍在台中醫院前的機車停車格內。貝男曾自稱是「貝貝老師」在補習班服務多年，協助課輔，近年卻隻身在台中流浪，身心都受疾病之苦，與家屬也較無聯繫。

昨日晚間7時38分，台中醫院急診室外的停車格內，有民眾發現男子倒臥後，且看上去已經無呼吸心跳，警方與救護人員隨即到場處理，發現男子已經明顯死亡。鑑識人員勘查現場後，並調閱監視器畫面，初步認定現場並無可疑情況，懷疑是疾病因素導致，並確認死者為32歲貝男，由警方通知家屬前來製作筆錄，家屬對死因並無異議。

▲貝男昨日上午自行離院，疑似就在醫院附近走動。（圖／記者許權毅攝）



據了解，貝男患有急性腎臟炎，23日就曾在東區路倒被送往醫院，不過入院後疑似不適應環境，趁醫護人員不備偷跑出院，24日上午就已經不見人影，疑似就在醫院附近游走，直到晚間，才被要牽車的民眾發現，人躺在機車停車格內，明顯死亡。

據悉，原本是新竹人的貝男，不明原因到台中生活，卻居無定所，又疑似受疾病困擾，身體狀況不佳。不過，貝男曾在臉書上分享，自己喜歡唱歌跳舞，並且在補習班任教過，負責孩子課後輔導，且時間長達8年以上，還被孩子們稱為「貝貝老師」，卻被人發現陳屍在台中。