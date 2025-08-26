美鳳凰城遭「巨型沙塵暴」吞噬！白天秒變黑夜　7.7萬戶停電慘況曝

　
    • 　
>
國際

美國鳳凰城遭「巨型沙塵暴」吞噬！白天秒變黑夜　7.7萬戶停電慘況曝

▲美國亞利桑那州鳳凰城遭遇罕見沙塵暴。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國亞利桑那州鳳凰城遭遇罕見沙塵暴。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）25日傍晚遭遇罕見強烈沙塵暴襲擊，滾滾沙牆瞬間將城市吞沒，白天秒變黑夜，宛如末日降臨。國家氣象局一度對馬里科帕郡（Maricopa County）發布沙塵暴與雷暴雙重警告，能見度降至近乎零，當局緊急呼籲民眾靠邊停車、避免外出。

綜合外媒報導，沙塵暴隨雷雨雲系崩解而生成，風速一度高達時速70英里（約113公里），捲起沙塵形成高聳沙牆，導致鳳凰城天港國際機場全面停擺近1小時，至少百餘航班延誤或轉降，多處建物受損。根據電力監測網站PowerOutage.us，全州超過7.7萬戶一度停電，主要集中在鳳凰城及周邊地區。當地居民形容「伸手不見五指，連呼吸都能嚐到沙塵的味道」，不少駕駛人被迫臨時停靠路邊避險。

▲美國亞利桑那州鳳凰城遭遇罕見沙塵暴。（圖／達志影像／美聯社）

這場沙塵暴規模為近年罕見，甚至衝擊到台積電設廠的園區。專家指出，雖然無塵室設計嚴密，但排風系統仍與外界相連，這次事件也被視為台積電落腳美國後首次「沙塵暴大考」。市場投資人關注相關防護措施是否足以因應類似極端天候。

除了鳳凰城，鄰近內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）同樣遭受強風吹襲，正舉行的「火人祭」（Burning Man）一度陷入混亂，攤販與帳篷被迫加固，部分道路封閉。專家警告，隨著氣候變遷與乾旱惡化，西南部地區沙塵暴的規模與頻率可能持續升高。

▲美國亞利桑那州鳳凰城遭遇罕見沙塵暴。（圖／達志影像／美聯社）

氣象單位預估，鳳凰城接下來數日仍有雷雨機會，但強度將逐漸減弱。不過華氏3位數的高溫仍將持續，乾燥大氣恐限制新一波降雨形成。當局提醒民眾，沙塵暴來勢迅猛，一旦被捲入視線幾乎歸零，行車極具危險性，必須嚴格遵守「靠邊停車、保命第一」的原則。

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王思佳化妝師吳阿志驟逝！　親哥曝離世原因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓家屬苦等83年！長生海底煤礦悲劇183死　打撈發現多具勞工遺骸

俄21歲女「粗黃瓜卡體內」肛門痙攣　醫拔出傻眼：誰咬了一口

國際火線／對AI預言的神作:《2001太空漫遊》

熱帶低壓估後天生成　周六起連3天全台有雨

熱帶低壓估後天生成　周六起連3天全台有雨

菲律賓附近的熱帶擾動預計明天進入南海，周四可能增強為熱帶性低氣壓，由於距離較遠，對台灣影響不大，但周六起台灣受到大低壓帶影響，水氣增多，花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

台積電亞利桑那州廠成功獲利　半導體學徒計畫成關鍵原因

台積電亞利桑那州廠成功獲利　半導體學徒計畫成關鍵原因

台積電工程師「聯誼只談錢」妹子嫌物質！律師1句破盲點

台積電工程師「聯誼只談錢」妹子嫌物質！律師1句破盲點

美議員譴責中國片面啟用航路　挺台參與ICAO大會

美議員譴責中國片面啟用航路　挺台參與ICAO大會

逃離烏克蘭戰火　23歲女在美國被刺殺

逃離烏克蘭戰火　23歲女在美國被刺殺

沙塵暴美國鳳凰城台積電天氣

