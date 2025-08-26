美鳳凰城遭「巨型沙塵暴」吞噬！白天秒變黑夜　7.7萬戶停電慘況曝

▲美國亞利桑那州鳳凰城遭遇罕見沙塵暴。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）25日傍晚遭遇罕見強烈沙塵暴襲擊，滾滾沙牆瞬間將城市吞沒，白天秒變黑夜，宛如末日降臨。國家氣象局一度對馬里科帕郡（Maricopa County）發布沙塵暴與雷暴雙重警告，能見度降至近乎零，當局緊急呼籲民眾靠邊停車、避免外出。

綜合外媒報導，沙塵暴隨雷雨雲系崩解而生成，風速一度高達時速70英里（約113公里），捲起沙塵形成高聳沙牆，導致鳳凰城天港國際機場全面停擺近1小時，至少百餘航班延誤或轉降，多處建物受損。根據電力監測網站PowerOutage.us，全州超過7.7萬戶一度停電，主要集中在鳳凰城及周邊地區。當地居民形容「伸手不見五指，連呼吸都能嚐到沙塵的味道」，不少駕駛人被迫臨時停靠路邊避險。

這場沙塵暴規模為近年罕見，甚至衝擊到台積電設廠的園區。專家指出，雖然無塵室設計嚴密，但排風系統仍與外界相連，這次事件也被視為台積電落腳美國後首次「沙塵暴大考」。市場投資人關注相關防護措施是否足以因應類似極端天候。

除了鳳凰城，鄰近內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）同樣遭受強風吹襲，正舉行的「火人祭」（Burning Man）一度陷入混亂，攤販與帳篷被迫加固，部分道路封閉。專家警告，隨著氣候變遷與乾旱惡化，西南部地區沙塵暴的規模與頻率可能持續升高。

氣象單位預估，鳳凰城接下來數日仍有雷雨機會，但強度將逐漸減弱。不過華氏3位數的高溫仍將持續，乾燥大氣恐限制新一波降雨形成。當局提醒民眾，沙塵暴來勢迅猛，一旦被捲入視線幾乎歸零，行車極具危險性，必須嚴格遵守「靠邊停車、保命第一」的原則。