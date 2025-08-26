台積電工程師「聯誼只談錢」妹子嫌物質！律師笑：不然妳圖什麼？

▲妹子抱怨，工程師太習慣用新台幣說話，忽略了情感交流的深度。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

有女網友抱怨，參加聯誼時發現，台積電工程師們往往一出場就急著秀出物質條件，開口不是「我有車有房」就是「年薪三百萬」，話題只圍繞在薪水、股票、分紅和購屋，聊旅行、音樂時，回應都很冷淡。對此，林智群律師表示，跟工程師聯誼不談物質條件，「那是圖什麼呢？」

林智群律師在臉書發文，原PO既然選擇與台積電工程師聯誼，若不談物質，「一堆女生跑去那裡是圖什麼呢？」也笑喊，如果碰到這種情況，直接用一招就好，「要談物質就來談物質。」

林智群律師進一步指出，跟對方說最近有一個群組，老師年報酬率50%，投5000萬下去，一年後可以拿回7500萬元，「問他有沒有興趣，這樣才能相談甚歡。」

貼文曝光，網友笑翻，「當這女的找到很愛跟她聊旅行、音樂、生活上有趣經驗後，她就開始抱怨這男的收入太低，不夠她規劃未來買房買車住月子中心」、「要多金，又要溫柔體貼無微不至，時刻陪伴享受人生，參加台積電的局，擺明就走錯圈了」、「台積電工程師的物質條件，可以讓她輕鬆的去旅行，還有與同好聊音樂」、「我n年前遇到竹科工程師也都是講這些，年輕的我心裡想：你跟我講這些要幹嘛？現在的我覺得他們可真務實呢，可能是做好結婚生小孩的打算」。

也有網友指出，「可是我也很希望另一半在有足夠的物質條件下，還能有生活樂趣與自己的品味欸」、「我朋友曾經跟台積電工程師相親過，結果打槍工程師，因為聊到假日休閒的興趣時，工程師的回答是『睡覺休息』」。