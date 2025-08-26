　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱帶低壓估後天生成　周六起連3天全台有雨

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

菲律賓附近的熱帶擾動預計明天進入南海，周四可能增強為熱帶性低氣壓，由於距離較遠，對台灣影響不大，但周六起台灣受到大低壓帶影響，水氣增多，花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，菲律賓附近的熱帶擾動預計明天往西進入南海，周四可能增強為熱帶性低氣壓，由於大季風低壓帶整合較慢，進一步生成颱風機率較低，此外，其預計往中南半島移動，距離較遠，因此對台灣影響不大。

他表示，明天至周五仍為高溫炎熱，午後雷陣雨天氣，環境偏東風。明天午後發展旺盛，桃園以南有局部短暫雷陣雨，桃園至台中地區及中南部山區有短延時強降雨，花東整天不定時有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨。

黃恩鴻指出，周四、周五花東及恆春半島不定時有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭也有零星短暫陣雨，大部分地區仍感受多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，雨勢相較前幾天緩和。

他表示，周六環境轉東南風，下周日至周一轉為南風，南邊大低壓帶影響，水氣較多。周六花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨，下周日至周一東南部及南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量偏多，午後也有雷陣雨，且上午中部也有局部短暫陣雨。

他指出，下周二環境回到東風，水氣減少，花東及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來一周西半部高溫都有34至35度，東半部32至33度，桃園以北更有局部37度高溫。

08/25 全台詐欺最新數據

