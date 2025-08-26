故宮加入台灣製造「MIT微笑協力店」　154項聯名新品專區販售

▲國立故宮博物院攜手經濟部產業發展署簽訂「MIT微笑協力店」，推出「匠心台灣・百年新藝」聯名系列商品，多達154項。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

國立故宮博物院迎接百年院慶，今年特別攜手經濟部產業發展署簽訂「MIT微笑協力店」，推出「匠心台灣・百年新藝」聯名系列商品，設立「台灣金選MIT專區」，此波聯名多達154項商品，涵蓋文創生活用品、家電、成衣、家居擺飾、織襪、戶外配件等。

▲故宮成為第24家「MIT微笑協力店」。（圖／故宮提供）

故宮副院長黃永泰表示，故宮成為第24家「MIT微笑協力店」，見證「匠心台灣・百年新藝」聯名精品的誕生，這次聯名商品種類豐富，設計上融入節能減碳、環保材質及永續製程，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），展現故宮在永續推動上的示範作用。

此波聯名合作，邀集22家MIT廠商參與，包括聲寶、薩柏科技、陸詰科技、詮勝國際、迪爾國際、客制化科技、宥森企業、珀興企業、煒展國際、斯傑利企業、奇鈺石業、鎮一大理石、上比實業、洽維企業、澄朗興業、辰鼎窯、清淨海生技、中華汽車工業、微星科技、柚子軒網路行銷、艾德國際及普德家電等，商品類型橫跨「家電、包袋、陶瓷、鞋襪、玩具、眼鏡及車業」。

▲▼聯名系列商品多達154項，北院設立「台灣金選MIT專區」。（圖／故宮提供）

「匠心台灣・百年新藝」系列主打以故宮經典文物為創意靈感，包括翠玉白菜、肉形石、富春山居圖、墨玉貓等，結合MIT廠商的設計巧思，將藝術元素融入各式生活用品，讓故宮文物以全新姿態走進民眾日常，兼具美學與實用價值。

故宮實體、網路商店同步加入MIT微笑協力店，設立「台灣金選MIT專區」，共同推廣台灣優質製造，目前聯名商品專區已在故宮北部院區正館展售，預計至9月底陸續推出不同主題與新品。故宮未來也將持續與MIT合作，將聯名專區長期設置，深化文化與產業的連結。

▲故宮加入「MIT微笑協力店」，邀集22家MIT廠商參與設計聯名商品。（圖／故宮提供）