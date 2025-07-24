MIT之光！台鹽以膠原蛋白技術奪國際金獎　展現台灣製造硬實力

▲台鹽以高純度未變性二型膠原蛋白技術參展，展現研發與製造整合實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣品牌打出國際盃！在24日登場的2025亞洲生技大展中，台鹽公司以「膠原蛋白領航者」之姿參展，端出醫療級技術轉化而來的明星商品與研發成果，亮點之一是榮獲「日本東京創新天才國際發明展」金獎的高純度未變性二型膠原蛋白，強勢展現MIT製造的技術實力。

台鹽自20多年前就率先投入膠原蛋白研發，是國內第一家建置GMP等級膠原蛋白醫療器材廠的企業。此次展出主打的CollaFix®技術，結合專利酵素水解與冷凍乾燥程式，可保留完整蛋白結構與高活性，純度甚至高出市售產品20倍，不只拿下台日雙專利，更在國際展場中受到高度肯定。

台鹽董事長丁彥哲指出，台鹽多年深耕海洋生技領域，從TAF認證實驗室、食品與醫材雙GMP產線到最新落成的牙膏GMP廠，逐步打造垂直整合服務鏈。累積超過千項配方資料與原料技術的台鹽，如今已成為國內保健與美容OEM/ODM領域的關鍵玩家，具備完整從研發到市場的轉譯實力。

此次參展規劃涵蓋保健食品、肌膚保養、洗護清潔三大系列產品，也設有B2B代工與生技加盟專區，瞄準國際通路與新創團隊，拓展MIT品牌在全球市場的能見度。除了產品展示，展期間還有兩場專題講座，邀請研發專家剖析關鍵趨勢： 7月24日14:00：「深入肌膚真皮層的新穎膠原蛋白包覆輸送技術」；7月25日14:00：「去除化學防曬劑進入體內風險的天然防曬劑」。而在7月26日，台鹽展位將迎來人氣女團「MEME秘密」擔任一日店長，與粉絲近距離互動，勢必成為全場焦點。

展覽同步推出限定優惠活動，加入台鹽生技APP會員可獲限量體驗禮，明星商品如「行動保健系列」、「綠迷雅保養」、「天然防曬」等享展場專屬折扣，消費滿額還能帶走超值贈品。展覽自7月24日至27日於台北南港展覽館一館K1114攤位熱烈進行，誠摯邀請民眾蒞臨參觀。

此外，線上同步舉辦「台鹽夏日PAPA購」活動至8月13日止，保健與保養品推出超值組合價，有興趣民眾可至台鹽官網（www.tybio.com.tw）。