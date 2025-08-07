文總、青報聯手進駐台灣文博會　M2迫擊砲造型娃包登場

▲《青年日報》的文創品牌「青文創」進駐2025台灣文博會現場，與文化總會聯手，推出原創IP。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

2025台灣文博會品牌商展區7日起於南港展覽館正式開放一般民眾入場，除了吸引上萬人進場搶購的原創角色攤位與人氣品牌外，連國防部也以《青年日報》的文創品牌「青文創」進駐現場，與文化總會聯手，推出原創IP。

文總與青文創本次聯手打造全新商品「M302太空火箭包」。以M2迫擊砲為原型的造型娃包，從在社群平台釋出消息以來，便湧入大批民眾敲碗不斷。除了材質全面選用台灣製造，也符合經濟部標準檢驗CNS15527、歐盟玩具安全指令EN71-3、不含雙酚A、無鎳材質等國際規範。

另外，今年元旦總統府大開放時登場的「儀隊三柴」公仔，也於文博會迎來全新的家庭成員「柴小寶2.0」。除了原有的陸、海、空三軍儀隊外，這次的公仔包含了海軍陸戰儀隊黑柴、甲服憲兵柴、陸軍特戰隊石虎，皆搶先網路通路在本次的展場搶先開賣。

事實上，過去幾年來，文總與《青年日報》合作，雙方不斷努力弭平軍方與一般民眾之間的隔閡，要把看似遙遠的軍武元素，變成每日陪伴眾人的療癒文創品項。



有關台灣文博會自8月7日（四）起至8月11日（一）開放一般民眾入場，去年移師台南的總參觀人數突破歷史紀錄達到62萬人次。文總及青文創品項除了於展場K1區007攤位。