　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「很多人想選但份量夠嗎」　他分析盧秀燕拒選黨魁「怕」這些事

▲國民黨祕書長黃健庭接受媒體專訪。（圖／國民黨提供）

▲國民黨祕書長黃健庭接受媒體專訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將於10月改選，現任主席朱立倫直接點名希望台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕表態不參選後，國民黨立委羅智強昨晚突然宣布參選。國民黨祕書長黃健庭今（26日）受訪指出，朱立倫這四年要當提款機，也要當出氣筒，動不動要背一堆黑鍋，為了顧全大局，又不能做什麼說明，朱立倫跟盧秀燕私底都有溝通，可能盧市長顧慮比較多，但任憑誰看到黨主席位置要這樣被折損，誰都怕；但他也說，現在很多人想選，都很優秀，但夠不夠份量是重點。

對於黨主席改選議題，黃健庭指出，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子。朱立倫當時找他擔任秘書長時就說，是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在其當黨主席的手上丟的。回過頭來看，朱立倫的確沒有為自己謀什麼，就是要把這麼困難的擔子撐住，這比外界想像的困難太多，要當提款機，也要當出氣筒，動不動要背一堆黑鍋，為了顧全大局，又不能做什麼說明，這些都是要擔任黨主席必須要有的能耐。

黃健庭說，他個人認為當前朱立倫是最有條件、最好的黨主席人選，但看到朱立倫這四年下來受到這麼不公平的對待，他也不忍心再鼓勵朱立倫了，「enough is enough」。朱立倫當時也說，「這一任我就好好把這擔子顧好，讓國民黨保有重新再執政的機會」，他認為朱立倫都做到了。

黃健庭也表示，朱立倫跟盧秀燕市長私底下都有溝通，可能盧市長顧慮比較多，但任憑誰看到黨主席位置要這樣被折損，誰都怕；但盧市長就是最大公約數，也是最可能2028的人選，很多人認為總統候選人要跟黨主席是同一個人，基於這理由，大家就來鼓勵、勸進盧市長，其實朱立倫的想法也就是這麼單純。

黃健庭指出，黨主席很重要的是領導力，目前國民黨的戰力在立法院黨團與地方執政的縣市，黨主席能不能叫得動？份量夠不夠服眾？很多人想選，都很優秀，但夠不夠份量是重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小英男孩」6天前還提告！　壯碩身材成焦點
美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結
獨／打完哈欠猝死超商前！警界退休才2年...暖心事蹟曝
失智症10大警訊　降風險方式一次看
熱爆！他買不二坊癱軟倒地　拒送醫繼續排
沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險
午後中南部防局部大雨　熱帶低壓周末影響全台水氣增
每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反罷成功！　八百壯士下通牒：「停砍年金」國民黨勿再食言

朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

「很多人想選但份量夠嗎」　他分析盧秀燕拒選黨魁「怕」這些事

PIF未邀台灣出席！外交部曝原因　籲依循聯合公報決議

分析罷免大敗「蔡賴合體」3目的　邱毅：賴清德真的急了

嘆「反朱派」怎樣都能罵　黃健庭：朱立倫是帶贖罪的心做這4年

傾聽青年心聲、借鏡國外經驗　邱議瑩將辦青年安居論壇

美議員譴責中國片面啟用航路危害印太穩定　挺台參與ICAO大會

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

小英男孩、國民黨前議長都涉綠能弊案　吳思瑤深惡痛絕：都要嚴辦

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

反罷成功！　八百壯士下通牒：「停砍年金」國民黨勿再食言

朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

「很多人想選但份量夠嗎」　他分析盧秀燕拒選黨魁「怕」這些事

PIF未邀台灣出席！外交部曝原因　籲依循聯合公報決議

分析罷免大敗「蔡賴合體」3目的　邱毅：賴清德真的急了

嘆「反朱派」怎樣都能罵　黃健庭：朱立倫是帶贖罪的心做這4年

傾聽青年心聲、借鏡國外經驗　邱議瑩將辦青年安居論壇

美議員譴責中國片面啟用航路危害印太穩定　挺台參與ICAO大會

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

小英男孩、國民黨前議長都涉綠能弊案　吳思瑤深惡痛絕：都要嚴辦

反罷成功！　八百壯士下通牒：「停砍年金」國民黨勿再食言

桃園4飆仔凌晨群聚逆向飆車！還找無照重機助陣　檢建請從重量刑

魏如昀找曾沛慈老公合作「10年閨蜜吃醋了」！　搶手機怒斷前緣往事起底

核廢料存放「同意票前3名縣市」連署成案　金門、連江縣長回應了

帶頭恐嚇綠能業者！害工程拖延1年損失千萬　惡霸里長遭求刑6年

喀嚓剪斷1.1萬伏特電纜爆炸！整條街黑掉　笨賊嚇傻自首下場曝

「小英男孩」遭爆假反核真收賄！6天前還提告　壯碩身材成焦點

道奇重返國西龍頭！7：0完封紅人　席漢7局無失分、帕赫斯雙轟助威

一銀推iLEO美元、歐元、澳幣高利定存　年利率上看4.68％

「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名先看　坂本太郎炸雞桶只送不賣

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

連江縣放核廢　縣長回應了

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

快訊／朱棒盧不接！羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

發布參選黨主席聲明　羅智強：若當選將徵召盧秀燕參選2028總統

罷免徐巧芯失敗　曹興誠將搬離信義區

大罷免連敗　綠委蔡易餘示警1事

小英男孩涉綠能弊案　總統府：賴清德立場不分藍綠都支持嚴辦

郭國文開砲柯建銘假傳聖旨　媒體人：沒賴總統同意不可能這樣批評

更多熱門

相關新聞

反朱派怎樣都能罵　他揭朱立倫心境：來贖罪

反朱派怎樣都能罵　他揭朱立倫心境：來贖罪

國民黨主席選舉即將到來，現任主席朱立倫日前公開勸進台中市長盧秀燕接棒參選，但隔天即遭盧拒絕，反朱派更群轟朱以退為進、情緒勒索。黨祕書長黃健庭今（26日）接受訪問時表示，無論朱做什麼、做得多好，這些人都可以找得到理由來批評，但朱個性不喜歡解釋，認為忍辱負重，做出成績就好；他透露，朱立倫不選不是這幾天的決定，當時找自己擔任秘書長時就說，是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在其當黨主席的手上丟的。

羅智強宣示黨魁選到底！　藍委力挺：不是榮耀而是沉重的擔子

羅智強宣示黨魁選到底！　藍委力挺：不是榮耀而是沉重的擔子

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

諷綠執政太久老化　朱：像以前的國民黨

諷綠執政太久老化　朱：像以前的國民黨

羅智強想選黨主席　朱：盧秀燕才是眾望所歸

羅智強想選黨主席　朱：盧秀燕才是眾望所歸

關鍵字：

國民黨朱立倫盧秀燕羅智強黃健庭黨主席

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面