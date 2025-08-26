「很多人想選但份量夠嗎」　他分析盧秀燕拒選黨魁「怕」這些事

▲國民黨祕書長黃健庭接受媒體專訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將於10月改選，現任主席朱立倫直接點名希望台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕表態不參選後，國民黨立委羅智強昨晚突然宣布參選。國民黨祕書長黃健庭今（26日）受訪指出，朱立倫這四年要當提款機，也要當出氣筒，動不動要背一堆黑鍋，為了顧全大局，又不能做什麼說明，朱立倫跟盧秀燕私底都有溝通，可能盧市長顧慮比較多，但任憑誰看到黨主席位置要這樣被折損，誰都怕；但他也說，現在很多人想選，都很優秀，但夠不夠份量是重點。

對於黨主席改選議題，黃健庭指出，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子。朱立倫當時找他擔任秘書長時就說，是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在其當黨主席的手上丟的。回過頭來看，朱立倫的確沒有為自己謀什麼，就是要把這麼困難的擔子撐住，這比外界想像的困難太多，要當提款機，也要當出氣筒，動不動要背一堆黑鍋，為了顧全大局，又不能做什麼說明，這些都是要擔任黨主席必須要有的能耐。

黃健庭說，他個人認為當前朱立倫是最有條件、最好的黨主席人選，但看到朱立倫這四年下來受到這麼不公平的對待，他也不忍心再鼓勵朱立倫了，「enough is enough」。朱立倫當時也說，「這一任我就好好把這擔子顧好，讓國民黨保有重新再執政的機會」，他認為朱立倫都做到了。

黃健庭也表示，朱立倫跟盧秀燕市長私底下都有溝通，可能盧市長顧慮比較多，但任憑誰看到黨主席位置要這樣被折損，誰都怕；但盧市長就是最大公約數，也是最可能2028的人選，很多人認為總統候選人要跟黨主席是同一個人，基於這理由，大家就來鼓勵、勸進盧市長，其實朱立倫的想法也就是這麼單純。

黃健庭指出，黨主席很重要的是領導力，目前國民黨的戰力在立法院黨團與地方執政的縣市，黨主席能不能叫得動？份量夠不夠服眾？很多人想選，都很優秀，但夠不夠份量是重點。