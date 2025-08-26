朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

▲張亞中說，自己當選黨主席後，國民黨2028總統候選人也要先經過黨內初選。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將於10月18日改選，由於台中市長盧秀燕表態不參選，現任黨魁朱立倫今（26日）受訪時再呼籲盧秀燕回應支持者期待，應參選黨主席。早早宣布參選黨主席的孫文學校校長張亞中批評，國民黨應該打翻醬缸文化，朱立倫可以私下勸盧秀燕，而不是刻意站在媒體前面勸，這是公開給盧壓力，真的是強人所難，而且他已經準備20幾年，甚至5月就宣布，是黨內準備最充分的人。

張亞中今日出席「228遺族尊師重道聯盟記者會」時表示，很多人認為推出盧秀燕就可以贏得總統選舉，這個方法論太簡單，時代會變，誰是最適合的候選人，現在還看不出來，國民黨應該有一個公平、公正、公開的初選，讓有志參選的人出來服務。

張亞中說，他今年5月就宣布要參選國民黨主席，國民黨應該要體質改造，必須要有核心論述、歷史格局，如果沒有理念要如何贏。這方面他是國民黨內準備最充分的，包括兩岸論述、文化論述等，自己已經準備20幾年，樂見國民黨其他人要出來選黨主席。

張亞中認為，大家都在消費盧秀燕，現在學起堯舜讓來讓去，國民黨準備搞「禪讓制」嗎？有人說當了黨主席後，就會直接徵召誰，又要玩起徵召那一套，難道國民黨不相信民主嗎？不願意辦黨內初選嗎？

張亞中指出，如果自己當國民黨主席，將舉辦公平的總統候選人黨內初選，盧秀燕當然可以參加，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安都很優秀，也歡迎來參選，如果誰當選出線，自己就把選舉兵權交出來。

張亞中說，「盧秀燕想把台中市長做好，我們都尊重她！」朱立倫希望盧秀燕出來當，當然也尊重，但民主政治有兩個很重要概念，一個是尊重，一個是包容，如果做不到尊重、包容，就不要講民主；他認為，朱立倫可以私下勸盧秀燕，而不是站在媒體前面勸，這是公開給盧秀燕壓力，真的是強人所難。