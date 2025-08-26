諷民進黨廣告文宣「執政太久老化」　朱立倫：就像以前的國民黨

▲朱立倫出席2025模擬立法院開幕式。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（26日）上午出席國民黨青年團舉辦的「2025模擬立法院」開幕式致詞，笑稱自己30幾歲也在立法院，「但我們都是要交棒的人」，希望更多年輕世代投入這樣的工作；他諷刺，國民黨最近文宣非常年輕，反而是民進黨文宣好像以前國民黨做的，代表他執政久了也開始老化了，國民黨卻不斷改革進步。

朱立倫表示，最近國民黨的文宣廣告很紅，自己曾在黨內要求，40歲以上的人，針對文宣團隊創意都不要講話，只需要傾聽、尊重40歲以下青年想法，勇敢讓他們講出來，這就是今天國民黨的改變，除了愛台灣，更要讓年輕人用了解的語言與溝通方式，有機會參與政治。

朱立倫說，與年輕人站在一起就會運用很多新的社群、思維，用青年角度出發，老人基本上都閉嘴吧！國民黨最近文宣非常年輕，反而是民進黨文宣好像以前國民黨做的，代表執政久了也開始老化了，國民黨卻不斷改革進步。

朱立倫指出，現在的國民黨，不論在立院黨團與縣市議會黨團組成中，都是最年輕有戰力的政黨，與年輕人站在一起；而模擬立法院活動，就是培訓未來的立委，希望一代接一代、一棒接一棒，有更多新的世代。