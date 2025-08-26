羅智強宣示黨魁選到底！　藍委力挺：不是榮耀而是沉重的擔子

▲羅智強宣布參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席。羅智強今（26日）召開記者會，不少立委力挺支持，立委林沛祥認為，新任主席肩負重責，這個位置不是榮耀，而是沉重的擔子；藍委葉元之也說，大罷免落幕後，他即提出「2028大局觀」，強調必須修復被高度撕裂的台灣社會，期待新主席能輔助總統候選人、維持能量並兼具大局觀，因此願意全力支持羅智強。

對於羅智強宣布參選黨主席，葉元之指出，他最近一直推廣概念「2028大局觀」，因為一年多來，民進黨上任後沒有好好做事，一直在搞鬥爭，整個社會變得非常對立，而最混亂的時候，他期待有政府是可以好好做事，而不是在國內亂搞，2028一定要改善現在的政府，因此希望選出的主席是有2028的大局觀，讓在野重返執政。

葉元之指出，他相信羅智強一定可以扮演好這樣的角色，未來的主席一定要成為總統候選人最強的後盾，幫助他不要消耗，讓他在2028保有最強的能量。

立委羅廷瑋指出，在大罷免過程中，羅智強展現出愛護同志、勇於承擔的精神，並轉化為具體行動對抗不公不義的執政團隊。宣布參選後，他一晚即獲近九萬名網友支持。羅廷瑋強調，新任黨主席必須是「任務型主席」，才能帶來更穩健的未來，他不僅到場祝福，更願意陪伴羅智強前行，相信中部許多夥伴也會站出來支持。

「新任主席肩負重責，這個位置不是榮耀，而是沉重的擔子」。林沛祥認為，相較於過去，這任主席必須承擔2026年大選責任，卻不能競逐2028總統候選人，與傳統角色截然不同。此時羅智強願意承擔重任，對國民黨有利。他呼籲參選人應該直接站出來，不該再「眾星拱月」、流於俗套，國民黨需要的是衝勁與火花，因此他祝福並支持羅智強參選。

羅智強指出，新任主席必須完成「四大任務」，並承擔「造王者」的責任。當前賴清德與民進黨荒廢國政、沉迷於「大惡罷」，濫用檢調清算在野，已成為台灣民主的最大威脅。國民黨作為最大在野黨，有責任撥亂反正，守護民主。2028年國民黨要重返執政，勝利方程式就是「只能有一個太陽——盧秀燕市長」。總結過去失敗經驗，他強調絕不能再重蹈「多個太陽」的覆轍，並承諾將在2026年大選後徵召盧秀燕、辭去黨主席，全力輔佐，邁向勝利，贏得2028總統大選。

最後，羅智強以中華民國國父、國民黨總理孫中山「愛國以命，愛黨以誠」的勉勵話語作結，強調將以生命凝聚國民黨，這是唯一的生路，也是守護台灣民主的活路。