嘆「反朱派」怎樣都能罵　黃健庭：朱立倫是帶贖罪的心做這4年

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉即將到來，現任主席朱立倫日前公開勸進台中市長盧秀燕接棒參選，但隔天即遭盧拒絕，反朱派更群轟朱以退為進、情緒勒索。黨祕書長黃健庭今（26日）接受訪問時表示，無論朱做什麼、做得多好，這些人都可以找得到理由來批評，但朱個性不喜歡解釋，認為忍辱負重，做出成績就好；他透露，朱立倫不選不是這幾天的決定，當時找他擔任秘書長時就說，是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在其當黨主席的手上丟的。

黃健庭指出，罷免結果對很多基層支持者是很大的鼓舞，但黨的領導階層真的是戰戰兢兢，每一步都需要很小心，在朱立倫主席4年很用心的養成下，國民黨年輕化很明顯地展現出成果。他強調，朱立倫進行年輕化的工作，不只是找年輕人進來，更重要的是支持年輕人放手去做。提名部分也努力年輕化，地方民代的青年提名加權可以做到100%加權，不諱言反彈很大，但這是必須要做的。黃健庭表示，自己這4年的工作就不支薪，全部回捐做青年工作，培養年輕人，展現戰鬥力。

針對反朱勢力，黃健庭說，朱立倫為人處世的風格就是很堅持要做認為是正確的事，所以沒有辦法談任何利益或交換，「講都不用講」，包括選舉提名、不分區提名或黨內職務等都會有人爭取，若沒有給就會得罪人；所以不管朱立倫做什麼、做得多好，這些人都可以找得到理由來批評。

對於黨主席改選議題，黃健庭指出，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子。朱立倫當時找他擔任秘書長時就說，是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在其當黨主席的手上丟的。回過頭來看，朱立倫的確沒有為自己謀什麼，就是要把這麼困難的擔子撐住，這比外界想像的困難太多，要當提款機，也要當出氣筒，動不動要背一堆黑鍋，為了顧全大局，又不能做什麼說明，這些都是要擔任黨主席必須要有的能耐。