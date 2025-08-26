重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

▲時代力量召開「請柯建銘下台一鞠躬。（圖／翻攝自YouTube／時代力量）

記者郭運興／台北報導

大罷免大失敗後，總召柯建銘也被議論是否該辭職負責。而時代力量黨主席王婉諭今(26日)表示，過去常說「國民黨不倒，台灣不會好」，今天要再補上「柯建銘不換，民進黨不會好」，柯總召領導風格讓民進黨團，變成只有黨意、沒有民意的一言堂，現在淪為在野黨的反對黨，失去論述能力。她強調，柯總召能為台灣民主做的最後一件大事，就是不要戀棧權力、從容離開舞台，「你的下台，才是民進黨反省的開始」，那會是留下最有力量的句點。

時代力量今召開「請柯建銘下台一鞠躬」記者會，主席王婉諭表示，過去這一年的罷免運動，是無數台灣人民為了解決國會亂象、憲政僵局，自主發起的公民運動，很遺憾的，這場運動最後沒能成功。背後的成因很複雜，但必須承認，有許多人民，跟他們一樣，無法接受藍、白主導的國會，但也有更多的人民，更擔憂執政黨取得國會多數、完全執政，會對台灣帶來傷害。

王婉諭表示，這兩次罷免投票的結果，對她、對所有政治人物來說，都是一種提醒。對執政黨來說，更是一個巨大的警訊。必須要認真思考，台灣該怎麼走下去？

王婉諭說，過去常說「國民黨不倒，台灣不會好」，但是，在8月3日，自己對本土陣營的支持者，提出了一個補充「民進黨不好，台灣也會倒。」

王婉諭再說，因為，民進黨是當前的執政黨，在過去，對於台灣的民主化與本土化有不可否認的貢獻，也曾是無數人民寄託的希望。如果這樣一個政黨，無法面對錯誤、徹底反省，那不會只是民進黨的危機，也會是本土陣營的危機。

接著，王婉諭強調，今天，要再補上一句話，那就是「柯建銘不換，民進黨不會好」。各位對民進黨、對本土政權寄予厚望的朋友，這不是針對任何特定個人，更不是黨派之爭，而是非常誠懇的提醒。

王婉諭直言，今天，柯總召能為台灣民主做的最後一件大事，就是不要再戀棧權力、從容離開舞台。自己相信，那會是柯建銘為台灣民主，所留下最有力量的句點。

王婉諭也指出「柯建銘缺失」，為什麼這麼說？因為現在的柯總召，對時局的理解、對改革的抗拒，已經完全跟不上時代。自己是在2020年進入國會的，當時的柯建銘總召，是民進黨完全執政的後四年，柯建銘主導的執政黨黨團，已經習慣用多數碾壓少數，領導風格讓民進黨團，變成只有黨意、沒有民意的一言堂。

王婉諭表示，這樣的風格，在掌握多數民意、立院多數席次時，或許貫徹了執政黨的政治議程，但是，卻犧牲了國會的民主討論。這是2024年大選，選民決定不讓民進黨繼續完全執政的根本原因。

王婉諭表示，然而，在 2024 年後，當民進黨團從立院的多數變成立院的少數，柯總召卻還是一如往常，讓 51 席民進黨籍的立法委員，在立法院貫徹杯葛到底、焦土對抗的路線，在這個過程中，淪為被動的政權、淪為在野黨的反對黨，失去了論述國家方向的能力。

王婉諭指出，包括財劃法、國定假日法等重大法案在內，民進黨不是過去曾有黨團提案，就是這屆有個別委員提案，卻在柯總召的焦土對抗路線下，卻都被迫撤回、噤聲。社會看不到執政黨對改革的立場、對議題的態度，才讓在野黨在輿論上，完全主導議題。

王婉諭提到，除了柯總召「警消組工會就是中共同路人」、「以刑法第100條對付在野黨」、「不去罷免就不是台灣人」這些脫序的言行之外，這種完全焦土式、一言堂式的領導風格，才是台灣人民厭惡的現狀。

因此，王婉諭認為，726、823 兩次罷免投票後，民意已經清楚給了答案。這個時候，如果民進黨還沒有徹底醒悟、檢討反省，還不能正視柯建銘傲慢的焦土對抗路線，給社會帶來多大的反感，讓多少朋友對政治感到冷感，那麼，這樣的危機，不只是民進黨的危機，更是台灣的危機。

王婉諭強調，一個彼此內耗、失去互信的台灣，正是中國最希望看到的台灣。因此，要再一次呼籲「柯建銘，請你不要戀棧權位，請你下台一鞠躬，你的下台，是民進黨反省的開始」。

王婉諭說，民主的路很長，不能讓任何一個人、一個政黨的傲慢，變成國家裹足不前的絆腳石。自己希望領導台灣的賴清德總統、領導民進黨的賴清德主席、領導民進黨黨團的柯建銘總召，能忘掉一己的得失，做出正確的選擇，讓台灣能夠繼續走下去。

最後，王婉諭強調，理論上，大家可能認為這是民進黨的家務事，但她看到眼前台灣的危機，非常憂心，必須很誠懇的跟大家表達看法，促成一些改變，才能讓國家繼續團結向前。