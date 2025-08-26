郭國文還原飆罵柯建銘始末　黨團堅持對立路線、基層充滿焦慮

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，綠營內部湧現檢討聲浪，民進黨立委郭國文承認在8月8日黨團大會氣得對民進黨團總召柯建銘飆罵髒話，「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，普發1萬當時超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。郭國文今（26日）受訪時說，基層對政府補助與政策充滿焦慮，而黨團卻仍堅持對立路線，才讓他情緒爆發。問題不在個人，而是整體黨團路線應轉為「對話模式」，才能回應民意。

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者湯興漢攝）

針對為何罵柯總召，郭國文今日上午也在議場前受訪還原過程，主要是當時討論普發現金案，他有特別強調來自災區，大家現在對政府補助、普發現金有所期待，隨後陸續有諸多黨團成員出來表示看法，基本上大家都是同意普發現金，只是方法不同，但原則都是合憲合法。

郭國文指出，在一輪談話完，聽到的結論跟一開始發言都一樣是拒絕，那種情況下他是有表示不滿，而這是長期以來對立路線造成的基層焦慮，他就脫口講出那些話。

至於是否認為柯總召應知所進退？郭國文認為，總召部分不是單純個人問題，知所進退之前，要先面臨這個黨團路線調整，過去採對立方式，他個人主張換成對話方式，誰適合擔任對話角色，這樣的人適合當黨團領導人跟主要幹部。他也強調，這是他對情勢判斷、基層意見的彙整，無須總統交代。

誰適合擔任該職務？郭國文指出，過往民進黨團幹部都會先有登記過程，首先個人要有意願，登記後若有多人才協調並產生人選，而總召任期確實是一年沒錯。

談及假傳聖旨，郭國文說，週刊報導清楚，事後內容跟黨團當初執行意見，在事實有所落差情況下，不免讓人認為是有假傳聖旨嫌疑。黨團過去一年運作採取對立性，當黨團做成協議，老實講，我們在第一線執行，我從不落人後，我是站在第一線；但當路線錯誤、該檢討時，作為黨團成員之一該說就說。但他的事情和段宜康、吳思瑤不應該被操作事件連續，因為他的部分是上上週就已發生，只是現在才被報導出來。

為何會氣到飆罵國罵？郭國文指出，自己當立委又當黨部主委，基層焦慮不滿，他常常被基層幹譙，相信對基層現狀不滿是對事情不是對人。至於柯總召有表示什麼？郭國文說，基本上他應該可以理解來自基層的焦慮。