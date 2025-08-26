逼宮柯建銘釋兵權？　總統府：幹部去留由黨團選舉決定　

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

在823大罷免落幕後，民進黨內掀起檢討聲浪，近日黨團幹事長吳思瑤等幹部集體請辭，而親賴系立委郭國文26日也公開批評黨團總召柯建銘，都被外界認為是在逼宮柯總召，甚至是賴清德想釋出柯建銘的兵權。對此，總統府發言人郭雅慧表示，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，總統充分表達國會黨團自主。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵昨（24日）接連表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們，總召任期是一年的。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤今（25日）受訪透露，柯昨天也打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好，一定會找到更好的人。

此外，郭國文也公開表示，過去許多法案，他們為了與藍白「全面對抗」，不只禁止自己立委提案，甚至連院版也禁止提！例如報導所寫的普發現金案，財政部沒有好好論述超徵，導致1萬元已經成為基層的期待，尤其是災區民眾更渴望1萬元。

郭國文痛批，「當超過10位立委輪番發表意見，也提議由政院提出預算避免違憲問題時，老柯卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓我站出來用強硬的方式反抗」。

對於郭國文的公開批評，資深媒體人樊啓明分析，郭國文不是普通民進黨立委，他是嫡系中的嫡系，沒有經過賴總統的同意，不可能批柯建銘這麼白的話。

對於外界認為，黨內有逼宮柯建銘，或賴清德想釋出柯建銘兵權一事，郭雅慧表示，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。