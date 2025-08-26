砲轟民進黨團成一言堂　林淑芬：被總召恐嚇不遵守就處分或開除

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

除了民進黨立委郭國文爆出本月8日黨團大會時，因普發現金對黨團總召柯建銘飆罵髒話，民進黨立委林淑芬今也在臉書重砲抨擊這屆黨團幾乎不被允許有討論，只有下達命令及被恐嚇不遵守就處分或開除。

林淑芬以「沒有討論、沒有民主！」在臉書發文表示，這一屆的民進黨立法院黨團會議，幾乎是不被允許有討論的，只有下達命令以及被恐嚇不遵守就處分或開除。

以兩次大法官同意權行使為例，林淑芬指出，黨團會議也是毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，總召也是一樣威脅跑票者開除。這就是這一年半來的問題，不是說沒有討論沒有民主嘛？

林淑芬認為，總召直接下達命令，不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，但是因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為，不是嗎？所以民進黨黨團還要這樣繼續運作下去，讓黨團會議徒具形式、喪失民主的討論嗎？

林淑芬也說，大家在黨團的諫言、不中聽的話，可以讓行政團隊不適當的政策，違反人民意志的錯誤，可以即時被修正，是黨團和行政團隊可以接地氣的民主機制，是行政團隊犯錯前的煞車皮和防火牆，怎麼可以沒收黨團會議討論？過去不認真、不接地氣的天兵部會首長，也是這樣可以躲在黨團背後、靠黨團護航。

林淑芬認為，所以黨內有不同的聲音、嚴格認真監督行政團隊，才稱得上是民主進步的黨，第十一屆民進黨立院黨團卻史無前例的成為沒有討論、只有下達命令必須遵守服從的一言堂，這才是最優先要被改革的！

文末，林淑芬諷刺，尤有甚者還稱讚始作俑者是無可取代，更是笑話。疑暗指日前稱讚柯建銘地位無人可取代，經驗與資歷是民進黨極為重要的資產的蘇巧慧。