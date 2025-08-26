　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

▲▼民進黨立委吳思瑤就郭國文與柯建銘起衝突飆罵髒話一事進行說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，綠營內部檢討聲浪不斷，傳出8月起每周三午前的高層會議擴大參與，從黨團總召、幹事長，擴大到納入黨團七長，被外界解讀釋柯建銘兵權。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）表示，這是跳躍解讀，她對府院黨協調擃大到七長非常樂見，認為更有利於黨團意見傳達，這是彰顯總統更加重視國會聲音，行政部門必須更加聆聽、聽取黨團建議。

針對外界有聲音指柯建銘應知所進退，吳思瑤上午在議場前受訪表示，「我只能代表我自己部分發言」，民進黨規則是每個會期進行正副幹事長及正副書記長調整，她個人連續三個會期擔任幹事長，認為需要讓戰力注入新血，讓整個黨團領導、更注入生氣，因此表達自己不再續任幹事長。

當社會都看見內閣進行改組、黨部補強戰力，吳思瑤認為，基於行政立法一體，府院黨黨團密不可分的合作關係，黨團在這時間點，尤其新會期交接進行幹部調整，也藉由這個機會強化行政立法溝通。人事總會更迭，幹部來來去去，都非常健康，相信也期待下個幹事長會更好、更有戰鬥力。

吳思瑤坦言，過去也許沒溝通這麼到位，包括黨團意見整合、納入大家智慧調整都是非常健康的事情。當我們面對民意拿回執政主導權，黨團一再要求行政院不要被動防禦，要攻擊、積極，這時黨團也同樣承擔產出政策、一起討論政策，而不是只有後端協助、幫忙論述政策或攻防而已。

至於總統擴大會議受邀參加，外界解讀釋柯建銘兵權部分，吳思瑤直言，這個很跳躍解讀，她個人認為從過去府院黨協調，由總召、幹事長參與，擴大到七長，真的非常樂見，也認為更有利於黨團意見傳達，讓平常兩長變成七長擴大會議討論政策攻防，這是彰顯總統更加重視國會聲音，行政部門必須更加聆聽、聽取黨團建議。

吳思瑤說，否則過去行政立法溝通確實陷入溝通不順，很多討論不充分，或討論機制沒有那麼頻繁，增加討論都是好事，擴大參與絕對有必要。身為三會期幹事長，如果為未來交棒，黨團要做出什麼好建議、制度改變調整？絕對希望擴大行政立法溝通協調機制，這是她由衷的期待，黨團51戰隊每位都是戰將，代表地方民意導入政策決策最前端，黨團不該只是後端辯護、論述政策，要更前行，政策產出過程積極參與，她也在為黨團爭取參與決策機會。

民進黨團書記長、立委陳培瑜上午出席「2025第14屆亞洲動物保護大會」開幕典禮時也說，談釋權太嚴重，總統的本意真的是擴大黨團參與，這會期七長很多都是不分區，不分區並不代表沒有區域委員意見，總統是希望透過區域、不分區委員不同聲音，都可以讓總統或行政院做施政參考，是在擴大參與、擴大收集聲音的前提下召開這個會議，而且不是只有單次，後來每次擴大參與會中七長都會盡量出席，把各自聽到的聲音跟總統、行政院報告。

陳培瑜也強調，七長會議不是因為派系組成，跟派系便當會兩回事。新的會期改組後，無論七長來自哪個派系，都站在為人民服務，民進黨有志一同往前走的情況下，對總統政院提出自己的意見。

陳培瑜認為，每個人在每個議題上都有不同聲音，之所以擴大參與，就是總統希望聽到不同委員聲音，總統上次會議中也有提到，希望把相關議題帶回黨團大會討論，所以有今天的報導。黨團會議本來就是一個可以討論、發言的機制，從來都沒有誰不讓誰發言，在普發現金議題上，區域立委確實承受非常多人民意見帶來的壓力，把這樣的聲音帶給總統跟政院作為施政考量是非常重要的。

此外，媒體也關心，昨日遇到柯總召有私下聯繫或再被慰留？吳思瑤笑說，「總召待我如父，昨天說思瑤要堅強、堅持，我們繼續加油」，這也是過去500多天以來總召和她的互動，永遠正向鼓勵她。黨鞭工作吃力不討好，對外攻防、對內意見整合協調，長期以來總召辛苦了。

吳思瑤重申，民進黨團幹部需要注入心血、新戰力，身為黨團一份子，就算當烏鴉，她都認為這是痛定思痛、檢討內部運作，為有這樣，才能更強韌、有利國會民主發聲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開
騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓
拍到了！錄影驚見黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過
快訊／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人「我去停車」失蹤
快訊／一家5口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證
1款魚油軟膠囊出包！　全面下架
快訊／蔡尚樺男友私密影像外流　士檢火速分案
小英男孩涉弊　母交保「左手鑽戒」至少1克拉
郭智輝爆肝臟異常　自曝「休息一個月就好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

諷民進黨廣告文宣「執政太久老化」　朱立倫：就像以前的國民黨

逼宮柯建銘釋兵權？　總統府：幹部去留由黨團選舉決定　

郭國文對柯建銘爆粗口　綠黨團緩頰：民進黨大鳴大放不是新鮮事

114年總預算追加878億　卓榮泰：不會增加債務

羅智強想選黨主席　朱立倫：謝謝表達！盧秀燕是眾望所歸

郭國文還原飆罵柯建銘始末　黨團堅持對立路線、基層充滿焦慮

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

諷民進黨廣告文宣「執政太久老化」　朱立倫：就像以前的國民黨

逼宮柯建銘釋兵權？　總統府：幹部去留由黨團選舉決定　

郭國文對柯建銘爆粗口　綠黨團緩頰：民進黨大鳴大放不是新鮮事

114年總預算追加878億　卓榮泰：不會增加債務

羅智強想選黨主席　朱立倫：謝謝表達！盧秀燕是眾望所歸

郭國文還原飆罵柯建銘始末　黨團堅持對立路線、基層充滿焦慮

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

竑騰掛牌上演蜜月行情　盤中最高來到512元、大漲42%

立軒建設上櫃「軒式美學」新作再添驚豔！手作生活節與藝術品味的家共譜精緻生活

差4筆被喊卡！LINE Pay送點任務「提前結束」　一票怒：被耍了

男大生古坑樟湖吊橋戲水失蹤！校方還原經過　村長曝：是危險水域

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

【20瓦斯罐+汽油縱火】新店男犯案動機曝光！38年前也曾縱火

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法

連江縣放核廢　縣長回應了

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

快訊／朱棒盧不接！羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

罷免徐巧芯失敗　曹興誠將搬離信義區

發布參選黨主席聲明　羅智強：若當選將徵召盧秀燕參選2028總統

大罷免連敗　綠委蔡易餘示警1事

AIT處長谷立言今會面5藍委　牛煦庭：我們都不希望國防被當鬥爭工具

郭國文開砲柯建銘假傳聖旨　媒體人：沒賴總統同意不可能這樣批評

更多熱門

相關新聞

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

大罷免大失敗後，總召柯建銘也被議論是否該辭職負責。而時代力量黨主席王婉諭今(26日)表示，過去常說「國民黨不倒，台灣不會好」，今天要再補上「柯建銘不換，民進黨不會好」，柯總召領導風格讓民進黨團，變成只有黨意、沒有民意的一言堂，現在淪為在野黨的反對黨，失去論述能力。她強調，柯總召能為台灣民主做的最後一件大事，就是不要戀棧權力、從容離開舞台，「你的下台，才是民進黨反省的開始」，那會是留下最有力量的句點。

逼宮柯建銘釋兵權？　總統府：幹部去留由黨團選舉決定　

逼宮柯建銘釋兵權？　總統府：幹部去留由黨團選舉決定　

郭國文對柯建銘爆粗口　綠黨團緩頰：民進黨大鳴大放不是新鮮事

郭國文對柯建銘爆粗口　綠黨團緩頰：民進黨大鳴大放不是新鮮事

郭國文還原飆罵柯建銘始末　批黨團堅持對立路線

郭國文還原飆罵柯建銘始末　批黨團堅持對立路線

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

關鍵字：

柯建銘吳思瑤民進黨團賴清德兵權

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面