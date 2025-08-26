高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，綠營內部檢討聲浪不斷，傳出8月起每周三午前的高層會議擴大參與，從黨團總召、幹事長，擴大到納入黨團七長，被外界解讀釋柯建銘兵權。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）表示，這是跳躍解讀，她對府院黨協調擃大到七長非常樂見，認為更有利於黨團意見傳達，這是彰顯總統更加重視國會聲音，行政部門必須更加聆聽、聽取黨團建議。

針對外界有聲音指柯建銘應知所進退，吳思瑤上午在議場前受訪表示，「我只能代表我自己部分發言」，民進黨規則是每個會期進行正副幹事長及正副書記長調整，她個人連續三個會期擔任幹事長，認為需要讓戰力注入新血，讓整個黨團領導、更注入生氣，因此表達自己不再續任幹事長。

當社會都看見內閣進行改組、黨部補強戰力，吳思瑤認為，基於行政立法一體，府院黨黨團密不可分的合作關係，黨團在這時間點，尤其新會期交接進行幹部調整，也藉由這個機會強化行政立法溝通。人事總會更迭，幹部來來去去，都非常健康，相信也期待下個幹事長會更好、更有戰鬥力。

吳思瑤坦言，過去也許沒溝通這麼到位，包括黨團意見整合、納入大家智慧調整都是非常健康的事情。當我們面對民意拿回執政主導權，黨團一再要求行政院不要被動防禦，要攻擊、積極，這時黨團也同樣承擔產出政策、一起討論政策，而不是只有後端協助、幫忙論述政策或攻防而已。

至於總統擴大會議受邀參加，外界解讀釋柯建銘兵權部分，吳思瑤直言，這個很跳躍解讀，她個人認為從過去府院黨協調，由總召、幹事長參與，擴大到七長，真的非常樂見，也認為更有利於黨團意見傳達，讓平常兩長變成七長擴大會議討論政策攻防，這是彰顯總統更加重視國會聲音，行政部門必須更加聆聽、聽取黨團建議。

吳思瑤說，否則過去行政立法溝通確實陷入溝通不順，很多討論不充分，或討論機制沒有那麼頻繁，增加討論都是好事，擴大參與絕對有必要。身為三會期幹事長，如果為未來交棒，黨團要做出什麼好建議、制度改變調整？絕對希望擴大行政立法溝通協調機制，這是她由衷的期待，黨團51戰隊每位都是戰將，代表地方民意導入政策決策最前端，黨團不該只是後端辯護、論述政策，要更前行，政策產出過程積極參與，她也在為黨團爭取參與決策機會。

民進黨團書記長、立委陳培瑜上午出席「2025第14屆亞洲動物保護大會」開幕典禮時也說，談釋權太嚴重，總統的本意真的是擴大黨團參與，這會期七長很多都是不分區，不分區並不代表沒有區域委員意見，總統是希望透過區域、不分區委員不同聲音，都可以讓總統或行政院做施政參考，是在擴大參與、擴大收集聲音的前提下召開這個會議，而且不是只有單次，後來每次擴大參與會中七長都會盡量出席，把各自聽到的聲音跟總統、行政院報告。

陳培瑜也強調，七長會議不是因為派系組成，跟派系便當會兩回事。新的會期改組後，無論七長來自哪個派系，都站在為人民服務，民進黨有志一同往前走的情況下，對總統政院提出自己的意見。

陳培瑜認為，每個人在每個議題上都有不同聲音，之所以擴大參與，就是總統希望聽到不同委員聲音，總統上次會議中也有提到，希望把相關議題帶回黨團大會討論，所以有今天的報導。黨團會議本來就是一個可以討論、發言的機制，從來都沒有誰不讓誰發言，在普發現金議題上，區域立委確實承受非常多人民意見帶來的壓力，把這樣的聲音帶給總統跟政院作為施政考量是非常重要的。

此外，媒體也關心，昨日遇到柯總召有私下聯繫或再被慰留？吳思瑤笑說，「總召待我如父，昨天說思瑤要堅強、堅持，我們繼續加油」，這也是過去500多天以來總召和她的互動，永遠正向鼓勵她。黨鞭工作吃力不討好，對外攻防、對內意見整合協調，長期以來總召辛苦了。

吳思瑤重申，民進黨團幹部需要注入心血、新戰力，身為黨團一份子，就算當烏鴉，她都認為這是痛定思痛、檢討內部運作，為有這樣，才能更強韌、有利國會民主發聲。